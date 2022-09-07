Предположительно, турмаршрут будуит осуществлять по Кругобайкальской железной дороге. Она известна тем, что идет вдоль берега озера Байкал, а на ее пути находятся памятники архитектуры и живописные пейзажи.

«Включение в туристические маршруты Кругобайкальской железной дороги может стать драйвером для роста пассажирских перевозок и для развития всей сопутствующей инфраструктуры. Готовы поддерживать в этом руководство Иркутской области», — заявил председатель правления РЖД Олег Белозеров.

По словам Кобзева, что новый маршрут станет продолжением тура «Иркутск — «Тальцы», попавшего в мастер-план корпорации «Туризм.РФ».

Гости будут попадать в порт Байкал на водном транспорте, а дальше доезжать по железной дороге до Слюдянки и Байкальска.