7 сентября
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Туризм

Байкал — точка притяжения. Турмаршрут могут открыть через самое глубокое озеро

Открыть туристический маршрут через порт Байкал предложил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает «Интерфакс».

Озеро Байкал.
Озеро Байкал.
CC0

Предположительно, турмаршрут будуит осуществлять по Кругобайкальской железной дороге. Она известна тем, что идет вдоль берега озера Байкал, а на ее пути находятся памятники архитектуры и живописные пейзажи.

«Включение в туристические маршруты Кругобайкальской железной дороги может стать драйвером для роста пассажирских перевозок и для развития всей сопутствующей инфраструктуры. Готовы поддерживать в этом руководство Иркутской области», — заявил председатель правления РЖД Олег Белозеров.

По словам Кобзева, что новый маршрут станет продолжением тура «Иркутск — «Тальцы», попавшего в мастер-план корпорации «Туризм.РФ».

Гости будут попадать в порт Байкал на водном транспорте, а дальше доезжать по железной дороге до Слюдянки и Байкальска.

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