Гена Букин проводит отпуск в Сибири и погрыз байкальского льда

Виктор Логинов прибыл с женой Марией в Иркутск, чтобы посетить самое глубокое российское озеро — Байкал.
Он сделал снежного ангела на ледяной глади озера и даже попробовал Байкал на вкус.
Виктор Логинов — коренной Сибиряк. Он родился в Кемеровской области. С 2006 по 2013 годы сыграл Гену Букина, главного героя ситкома «Счастливы вместе».
Его образ полюбился россиянам. Ему установили 2-метровый памятник в Екатеринбурге. На открытие приезжал сам артист.
Ранее Ксения Собчак посетила Алтай и рассказала о своих впечатлениях.
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