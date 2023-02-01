1 февраля
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Жизнь

Гена Букин проводит отпуск в Сибири и погрыз байкальского льда

Актер Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина в сериале «Счастливы вместе», приехал с женой в Иркутск на отпуск. Вместе они посетили озеро Байкал. Об этом сообщает сетевое издание «Глагол. Иркутское обозрение».

Виктор Логинов посетил Иркутск
Виктор Логинов посетил Иркутск
Скриншот видео

Виктор Логинов прибыл с женой Марией в Иркутск, чтобы посетить самое глубокое российское озеро — Байкал.

Он сделал снежного ангела на ледяной глади озера и даже попробовал Байкал на вкус.

Виктор Логинов — коренной Сибиряк. Он родился в Кемеровской области. С 2006 по 2013 годы сыграл Гену Букина, главного героя ситкома «Счастливы вместе».

Его образ полюбился россиянам. Ему установили 2-метровый памятник в Екатеринбурге. На открытие приезжал сам артист.

Ранее Ксения Собчак посетила Алтай и рассказала о своих впечатлениях.

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