Ксения Собчак рассказала подписчикам, что для нее нет значения, в какое время года лучше ехать на Алтай.
«Зимний Алтай прекрасен, но иначе», — прокомментировала она.
Также телеведущая заявила, что знает ответ на вопрос, почему горнолыжный спорт не развит на Алтае. По ее мнению, все дело в структуре снега:
«Сама структура снега тут другая. На вершинах — супержесткая, поэтому даже на горнолыжных курортах часто используют искусственный снег, хотя вокруг много настоящего. Поэтому Алтай не про „каталку“, а про природный дзен».
В остальном Ксения Собчак осталась довольна поездкой и назвала отдых «настоящим раем». Она отметила пикники на природе, кедровую баню, катание на лодке по Телецкому озеру и полет на гору Белуха. По ее словам, гора «приняла» журналистку.
26 января стало известно, что Ксения Собчак прилетела в Республику Алтай и остановилась в люксовом отеле на Телецком озере.
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