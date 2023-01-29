29 января
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Жизнь

«Алтай — не про каталку». Ксения Собчак поделилась впечатлениями о горнолыжном спорте

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась в соцсетях впечатлениями о природе Алтая и предположила, почему горнолыжный спорт не развит в регионе.

Ксения Собчак в Республике Алтай
Ксения Собчак в Республике Алтай
Соцсети Ксении Собчак

Ксения Собчак рассказала подписчикам, что для нее нет значения, в какое время года лучше ехать на Алтай.

«Зимний Алтай прекрасен, но иначе», — прокомментировала она.

Также телеведущая заявила, что знает ответ на вопрос, почему горнолыжный спорт не развит на Алтае. По ее мнению, все дело в структуре снега:

«Сама структура снега тут другая. На вершинах — супержесткая, поэтому даже на горнолыжных курортах часто используют искусственный снег, хотя вокруг много настоящего. Поэтому Алтай не про „каталку“, а про природный дзен».

В остальном Ксения Собчак осталась довольна поездкой и назвала отдых «настоящим раем». Она отметила пикники на природе, кедровую баню, катание на лодке по Телецкому озеру и полет на гору Белуха. По ее словам, гора «приняла» журналистку.

26 января стало известно, что Ксения Собчак прилетела в Республику Алтай и остановилась в люксовом отеле на Телецком озере.

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