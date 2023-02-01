Бешеная гонка, красавицы Татьяны, студеная вода и другое прекрасное в январской фотоподборке altapress.ru

Уже соскучились по нашей фотоподборке месяца? А вот и она! Фотокорреспонденты Анна Зайкова и Дмитрий Лямзин запечатлели на снимках и морозную свежесть, и леденящие сердце скорость и подводное погружение, и веселье праздников, и спокойствие выставок.