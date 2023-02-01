Бешеная гонка, красавицы Татьяны, студеная вода и другое прекрасное в январской фотоподборке altapress.ru

Здесь все хороши, а Глеб Курзенев на Subaru Impreza — молодец!
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Уже соскучились по нашей фотоподборке месяца? А вот и она! Фотокорреспонденты Анна Зайкова и Дмитрий Лямзин запечатлели на снимках и морозную свежесть, и леденящие сердце скорость и подводное погружение, и веселье праздников, и спокойствие выставок.
Здесь все хороши, а Глеб Курзенев на Subaru Impreza — молодец!
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