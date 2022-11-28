Барнаульцы делятся «горячими» фотографиями обмораживающего зимнего спорта

В минувшие выходные в Алтайском крае было аномально холодно — местами до -40 градусов. Однако это не мешало барнаульцам заниматься спортом. Мы сделали горячую до дрожи фотоподборку с бегающими, катающимися на лыжах и коньках людьми.

Заниматься спортом на улице зимой можно. Холод, например, повышает эффективность тренировок для тех, кто хочет похудеть.

Низкая температура окружающей среды вынуждает организм расходовать больше энергии, так как, кроме физической активности, он тратит ее на согревание тела.

Главное при этом правильно одеваться. Поможет многослойность — нижний слой отводит влагу, средний сохраняет тепло, а верхний защищает от ветра и осадков.

Таким образом, вниз лучше надевать термобелье, вторым слоем — флис (он греет даже при намокании и отводит влагу). Верхний слой: ветровки, мембранные куртки или кофты из непродуваемого материала.

Напомним, в эти выходные «жаркие» спортивные дни были не только в Барнауле. Два бийчанина в мороз -30 пробежали 100 км по Чуйскому тракту.