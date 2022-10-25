В Барнауле не бросят многострадальный долгострой стоимостью больше 1 млрд рублей

Недостроенный уже больше 10 лет ледовый дворец в Барнауле вновь внесут в краевую адресную инвестиционную программу. Об этом 25 октября в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра спорта региона Максим Рябцев. По его словам, стоимость объекта уже пересмотрена.

Как уточнил замминистра, недострой на проспекте Сибирский, 52 включат в КАИП на 2023 год и два последующих. Сумма необходимых инвестиций опять выросла и теперь составляет 1,056 млрд рублей.

В минспорте рассчитывают, что часть средств удастся привлечь из федерального бюджета. Пока же все бремя на себя возьмет краевая казна.

Проектная документация на объект утверждена, отметил Рябцев. В 2021 году власти уже пытались найти компанию, которая бы занялась строительством, однако желающих не оказалось. Теперь подрядчика будут определять вновь.

На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском , 52 приехали депутаты Госдумы Ирина Пергаева

При этом руководитель минспорта подтвердил, что ведутся переговоры о приобретении в краевую собственность «Карандин-Арены», которая могла бы стать «домом» для хоккейной школы «Алтай». Однако, по словам Максима Рябцева, истории двух ледовых обектов никак не взаимосвязаны.

Почему заморозили объект

В 2011 году строительство крытого ледового катка на проспекте Сибирском начинали по сути от безысходности — детская спортшкола «Алтай» была без собственного «дома».

В сентябре 2013 года на Сибирский, 52 зашел «СтройГАЗ». Главный на тот момент застройщик всех краевых объектов развести здесь бурную деятельность не успел.

Строительные работы постоянно затягивались, завести под крышу каток «СтройГАЗ» так и не смог. В 2015 году финансирование объекта прекратилось. Уже тогда было понятно, что у компании серьезные проблемы. Авансировать ей средства дальше было крайне опасно. В объект было вложено более 170 млн рублей.

На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском , 52 приехали депутаты Госдумы Ирина Пергаева

Altapress.ru подсчитал в 2019 году, сколько небольших ледовых арен можно было возвести в Алтайском крае на деньги, которые планировали вложить в один этот объект.