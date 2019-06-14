«Памятник вселенскому раздолбайству»: почему в Барнауле не могут довести до ума хоккейный долгострой

В ближайшие месяцы компания «Арена» попробует утвердить проект ледового дворца для хоккейной школы «Алтай». Если все пройдет успешно, история многострадального объекта, который не могут достроить уже восемь лет, сдвинется с мертвой точки. Если же замечаний вновь окажется много, проект придется во второй раз глобально переделывать. Общая стоимость работ может составить около 650 млн рублей. Где край возьмет такие деньги в условиях дефицитного бюджета, пока не понятно.

«Деньги взял и сбежал?»

В субботу, 8 июня, на строительной площадке на проспекте Сибирском, 52, где уже пять лет не ведутся никакие работы, было как некогда многолюдно. Местная охрана открыла ворота, привязала цепного пса.

Впервые за долгое время у долгостроя, про который почти все забыли, собрались журналисты. В этот день сюда должны были заехать депутаты Государственной думы во главе с прославленным хоккеистом Вячеславом Фетисовым.

В план пребывания гостей в Барнауле стройка на Сибирском вообще не входила, изначально им хотели показать все самое красивое: парк-спорта Алексея Смертина, «Карандин-Арену», нагорный кластер и набережную.

На посещении неприглядного хоккейного долгостроя настоял министр спорта края Алексей Перфильев. «А что скрывать? Столько лет скрывали и ничего не изменилось», — объяснил он.

Вячеслав Фетисов с коллегами прибыл на место с небольшим опозданием. Толп поклонников, которые преследовали его весь этот день, на Сибирском не оказалось, хоккеист смог спокойно зайти на территорию.

Первое впечатление, конечно, удручающее. Торчащие из земли металлические конструкции уже начали покрываться ржавчиной. Административный блок, не заведенный даже под крышу, зияет пустотой. И во всем чувствуется запустение.

Глядящему на эту «красоту» Фетисову министр спорта рассказал: строительство объекта, которое начиналось на счет федеральных средств, остановилось в 2014 году. Застройщик обанкротился. «То есть получается деньги взял и сбежал?», — поинтересовался Фетисов.

На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском , 52 приехали депутаты Госдумы Ирина Пергаева

Министр признался, как достраивать объект и главное, где на это все взять деньги, пока четкого понимания нет. Оказалось, что нет его и у депутатов.

Вячеслав Фетисов объяснил: при распределении бюджета на спорт с профильным комитетом по физкультуре и спорту никто не советуется. Им приносят уже готовые документы.

Получается, на местах берутся за глобальные проекты, не рассчитав свои силы переводят их в долгострои. А дальше смотрят в сторону Москвы. «Вот так и рождаются памятники вселенскому раздолбайству», — резюмировал Фетисов.

Почему «заморозили» каток?

В 2011 году строительство крытого ледового катка на проспекте Сибирском начинали по сути от безысходности. Льда для катания в тот момент в Барнауле катастрофически не хватало. Отношения у хоккейной школы «Алтай» с крайсовпрофом, владевшим Дворцом зрелищ и спорта, были, как говорится, на ножах.

Плата за аренду льда росла постоянно, а времени для ребятишек все равно было мало.

Начать большую стройку было решено на месте старой хоккейной коробки «Мотор». Кроме нее здесь была только небольшая «избушка» с раздевалками, да часть земли, примыкающей к парку «Изумрудный».

Недостроенный крытый каток для хоккейной школы олимпийского резерва «Алтай». Анна Зайкова

Изначальный проект был действительно грандиозный — круглогодичная ледовая арена на 3 тыс. посадочных мест, кафе, гостиница, комфортабельные раздевалки. В 2011 году все это оценили в 501 млн рублей.

Часть затрат должны были оплатить по партийному проекту «Единой России». Она брала на себя изготовление металлических конструкций, приобретение холодильного оборудования.

Первый этап работ худо-бедно удалось провести. Компания «Сибстройкомпани» расчистила площадку, провела земляные работы, залила фундаменты. В сентябре 2013 года на Сибирский, 52 зашел «Стройгаз». Главный на тот момент застройщик всех краевых объектов развести здесь бурную деятельность не успел.

Недостроенный крытый каток для хоккейной школы олимпийского резерва «Алтай». Анна Зайкова

Строительные работы постоянно затягивались, завести под крышу каток «Стройгаз» так и не смог. В 2015 году финансирование объекта прекратилось. Уже в тот момент было понятно, что у компании серьезные проблемы. Авансировать ей средства дальше было крайне опасно. В объект уже было вложено более 170 млн рублей.

Денег на дальнейшее строительство в краевом бюджете не оказалось. С 2015 года расходы на спорт в регионе резко сократились на треть.

Недостроенный крытый каток для хоккейной школы олимпийского резерва «Алтай». Анна Зайкова

На несколько лет о проекте на Сибирском забыли. Всплывал он только в материалах арбитражного суда, где заказчик в лице крайспортуправления пытался взыскать со строителей необоснованные миллионные обогащения.

Реанимировать его попытались в 2018 году. Тогда начальник управления спорта и молодежной политики Елена Лебедева подписала с компанией «Арена», близкой к предпринимателю Михаилу Дроздову, договор по корректировке проектной документации. Число посадочных мест на арене сократили до 500. От кафе и отеля в здании, которые анонсировали ранее, отказались.

Чиновница заверяла: строительство обязательно возобновится в 2019 году.

А воз и ныне там.

Что мешает возобновить стройку?

Алексей Перфильев, которому долгострой на Сибирском достался по наследству от предшественницы, рассказывает: проект «Арена» выполнила не качественно и не в срок. Это подтвердилось при первой попытке пройти экспертизу. Документы вернули на доработку с множественными замечаниями.

Теперь компания пошла на второй заход.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Сейчас у нас нет понимания, когда может закончится экспертиза. Самое страшное — на основании некачественного проекта проводить работы. Это важный для нас вопрос безопасности.

На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском , 52 приехали депутаты Госдумы Ирина Пергаева

Есть непонимание и в вопросе дальнейшего финансирования. По предварительным подсчетам, стоимость работ даже с уже проведенной частью, вырастит до 600−650 млн рублей. Порядка 200 млн рублей краевые власти планируют получить через внепрограммные проекты Минспорта России.

Заявку краю необходимо подать до 1 марта 2020 года. До этого момента переговоры с руководителем федерального ведомства должен провести губернатор Виктор Томенко.

На прошедшем в начале июня Петербургском экономическом форуме некоторые регионы, тоже нуждающиеся в помощи, уже подписали соглашения с министром спорта России Павлом Колобковым. Один из первых это сделал глава соседней с краем Кемеровской области Сергей Цивилев.

На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском , 52 приехали депутаты Госдумы Ирина Пергаева

Даже если добыть 200 млн удастся, объем софинансирования края все равно остается существенным. 450 млн рублей — это больше трети всего бюджета на спорт в 2019 году. По словам Перфильева, если эту сумму разделить на 2,5 года, что будут длиться работы, она уже не выглядит столь грандиозной.

Пока вопрос с финансированием ледового катка на Сибирском окончательно не решен, затевать новые грандиозные стройки в минспорте не намерены. «Иначе можно наплодить еще долгостроев», — объяснил Перфильев.