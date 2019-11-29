Купить канал Дудя. Что может получить Алтай за 675 млн рублей, которые пойдут на хоккейный долгострой

Чтобы достроить в Барнауле ледовый дворец на проспекте Сибирском, 52, который простаивает с 2011 года, региону требуется 675 млн рублей. Финансирование по краевой адресной программе планируется распределить на четыре года. Несмотря на то, что еще одна ледовая арена городу нужна, сумма на ее достройку все равно кажется слишком существенной. Мы посчитали, что можно сделать остро необходимого в Алтайском крае за те же деньги.

Построить много крытых хоккейных коробок

Дефицит льда в краевой столице для занятия хоккеем никто не отрицает. В Барнауле есть крупные детские спортшколы «Алтай» и «Динамо», профессиональная команда «Динамо-Алтай» и любители, которым тоже требуется место для катания. Плюс к этому есть еще и секции фигуристов.

Имеющихся двух крутых круглогодичных площадок — «Титов-Арены» и «Карандин-Арены» всем им явно не достаточно.

За те деньги, что планируется выделить на достройку Сибирского, 52 можно построить 19 небольших хоккейных площадок.

Одна из таких функционирует в селе Бочкари. Лед здесь залит круглый год, есть комфортные раздевалки, танцевальный зал для фигуристов, трибуны вместимостью 200 человек. Надлежащим образом работают системы вентиляции и осушения воздуха.

На строительство такой арены ушло 35 млн рублей.

В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru. В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru.

Отремонтировать дороги в Камне-на-Оби и Рубцовске

Дорожное хозяйство двух этих городов — самое убитое во всем Алтайском крае. В 2019 году в Рубцовске на ремонт дорог потратили колоссальную для города сумму — 108 млн рублей, отремонтировав почти 10% улиц.

Получается, что за 675 млн, что пойдут на достройку ледового дворца в Барнауле, можно закатать в асфальт больше половины Рубцовска.

Что до Камня, то здесь за эти деньги можно отремонтировать не только самую убитую улицу Пушкина, но и все остальные, на которых долгие годы не заделывали даже ямы.

Камень-на-Оби

Построить мусороперерабатывающий завод

Подобных проектов было уже несколько. Из последнего — компания «ЭКО Плюс» планирует в 2020 году построить комбинат по переработке отходов за 50 млн рублей.

В 2007 году бизнесмен Валерий Пекарский собирался перерабатывать мусор в Барнауле. По подсчетам тех времен, комплексная технологическая линия по сортировке и переработке ТБО обошлась бы в $10 млн или 240 млн рублей.

В 2009 году московская компания «Эко-система» оценивала объем необходимых инвестиций в завод по переработке мусора в 500 млн рублей.

Мусор. altapress.ru

Получается, что 675 млн рублей точно бы хватило.

Увеличить зарплату учителям и воспитателям

В Алтайском крае насчитывается 21,4 тыс. педагогических работников — учителей школ, преподавателей университетов и техникумов, воспитателей и нянечек в детских садах.

В ноябре министерство образования региона отчиталось о повышении им зарплаты на 3−4 тыс. рублей. Средняя теперь — 28,5 тыс. рублей.

Если забыть про ледовый дворец в Барнауле, а направить эти деньги педагогам, то за весь следующий год каждый из них мог бы получить дополнительно по 31,4 тыс рублей (или по 2,6 тыс в месяц).

Записи от учителей в школьных дневниках. fishki.net

Построить еще две школы

В Алтайском крае не хватает мест в школах, чтобы перевести всех детей на односменную форму обучения, как требуется федеральным стандартом.

Чтобы покрыть этот дефицит, в регионе надо строить 14−16 новых школ в год, а на деле возводят лишь 4. Так вот, за 675 млн рублей можно построить как минимум две школы с бассейном и стадионом. Стоимость таких объектов варьируется от 300 до 425 млн рублей.

Помочь с жильем молодым семьям

На сегодняшний день в очереди на получение жилья стоят 5778 семей, при этом 178 из них имеют трех и более детей. Несмотря на то, что финансирование программы каждый год увеличивается, очередь все равно движется медленно. В 2019 году из нее выбыло 788 семей по возрастному показателю — одному из членов исполнилось 35 лет.

Пикет за права молодых семей в Барнауле. «Гражданский патруль»

Те счастливчики, которые все-таки дождались своего часа, получили в 2019 году в среднем по 708 тыс. рублей на улучшение жилищных условий. Таких семей оказалось 500.

На 675 млн рублей можно было бы осчастливить еще 953 семьи.

Купить You-tube канал Юрия Дудя ( в качестве шутки)

По подсчетам «КП», третьим по доходам от рекламы среди российских блогеров является известный интервьюер Юрий Дудь. На своем канале он зарабатывает 78 млн рублей в год.

Юрий Дудь. Скрин с видео на youtube.com.

Таким образом, за 675 млн на нем в течение восьми с половиной лет могут крутиться только ролики об Алтайском крае.