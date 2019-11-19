Раскрыты миллионные доходы российских блогеров

Девочка из Туапсе (Краснодарский край) Настя Радзинская ведет youtube-канал Like Nastya Vlog, в котором обозревает свою повседневную жизнь, пишет «Комсомольская правда». Ролики девочки смотрят во всем мире, так что ее заработок составляет 200−500 тыс. долларов в месяц. Сейчас семья Радзинских живет в Майами.

Вторым в списке стоит техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов), который в прошлом году получил за рекламу 82 млн рублей. Доход третьего по популярности блогера — известного интервьюера Юрия Дудя — составляет 78 млн рублей в год. Реклама на его канале стоит от 1,2 млн рублей. <Популярные youtube-блогеры России зарабатывают миллионы рублей в год благодаря рекламе.>

Не ушла далеко от Дудя и Анастасия Ивлеева, которая беседует с отечественными знаменитостями, пишет ura.ru. Реклама у Ивлеевой стоит 1−1,2 млн рублей. Пятерку самых успешных блогеров замыкает Олег Григорьев (Oblomoff), который снимает кулинарные видео. За прошлый год он заработал 52,5 млн рублей.