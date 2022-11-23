23 ноября
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Спорт

Криштиану Роналду позвали в состав барнаульского футбольного клуба

Криштиану Роналду, покинувшего футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», пригласили в барнаульский «АЛТАЙ-ТЕНТ».

Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
FRANCK ROBICHON/EPA/SHUTTERSTOCK.

«Не секрет, что Роналду сейчас раздумывает над местом, где сможет продолжить карьеру. Мы предлагаем Криштиану возможность стать чемпионом Алтайского края — такого титула в его копилке наград точно нет. Готовы зарезервировать для португальца футболку под номером 7», — заявили в клубе.

В «АЛТАЙ-ТЕНТЕ» отметили, что в прошлом году они приглашали в состав Лионеля Месси. Онако футболист проигнорировал предложение и «предпочел перейти в ПСЖ, где провел самый провальный сезон в своей жизни».

Ранее altapress.ru писал, что ждет Криштиану Роналду после ухода из «Манчестер Юнайтед».

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