Криштиану Роналду позвали в состав барнаульского футбольного клуба

«Не секрет, что Роналду сейчас раздумывает над местом, где сможет продолжить карьеру. Мы предлагаем Криштиану возможность стать чемпионом Алтайского края — такого титула в его копилке наград точно нет. Готовы зарезервировать для португальца футболку под номером 7», — заявили в клубе.

В «АЛТАЙ-ТЕНТЕ» отметили, что в прошлом году они приглашали в состав Лионеля Месси. Онако футболист проигнорировал предложение и «предпочел перейти в ПСЖ, где провел самый провальный сезон в своей жизни».

Ранее altapress.ru писал, что ждет Криштиану Роналду после ухода из «Манчестер Юнайтед».