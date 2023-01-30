12 лет спортсмены ждали официальных кольцевых гонок на льду. И дождались! 28 января на Гребном канале в Барнауле прошли соревнования, где сибиряки-Шумахеры показали, кто быстрее, смелее и увереннее на поворотах. Как это было и почему ожидание длилось так долго, расскажем в материале altapress.ru.

Гонка или показ тюнинга

С обдуваемых мощным ветром трибун видно вереницу машин — это торжественный парад в честь соревнований. Из-за расстояния они кажутся игрушечными.

Больше такой картины за весь день мы не увидим: автомобили будут сражаться на время в параллельных стартах — чтобы не было столкновений. Гонщикам предстоит пройти ледяную замкнутую трассу протяженностью более 2 км. Изюминка дистанции — проезд по обводному каналу, прямо под мостиком.

Борьба проходит в трех классах, разделенных по типу привода. Организаторам пришлось сократить число участников до 50 экипажей, чтобы успеть провести гонку за один световой день.

На Гребном канале собрались спортсмены-любители из Алтайского края, Республики, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской области. Подготовлены они по-разному: 20% ездят на профессиональном уровне, а некоторые — впервые получили лицензию пилота и только пробуют себя. Смотреть интересно и на тех, и на других.

Зимние кольцевые гонки на льду Гребного канала , 2023 год. Дмитрий Лямзин.

«На льду автомобиль может быть совершенно непредсказуем, — говорит председатель алтайской федерации автомобильного спорта Александр Чернюк. — Но трассу нужно пройти на скорость, не сбавлять в оборотах и сделать так, чтобы не вылететь: справиться со льдом и своим адреналином».

Чаще всего на гонке в поле нашего зрения попадаются образцы отечественного автопрома. Многие автомобили остались почти в первозданном виде, а некоторые поражают своим дизайном.

Ярко-зеленый ВАЗ с патриотической надписью «Барнаул» или состаренный автомобиль, который журналисты ласково прозвали «Рыжиком», — даже не двигаясь они уже вызывают легкое чувство восторга.

Зимние кольцевые гонки на льду Гребного канала , 2023 год. Дмитрий Лямзин.

Без вреда

В последний раз официальные соревнования на месте открытого водоема проводили 12 лет назад. Все из-за изменений в законодательстве, после которых выход на лед запретили, объясняет Александр Чернюк.

«Два последних года мы занимались только оформлением документов, — говорит он. — 13 января мы получили разрешение и всего лишь за две недели организовали гонку».

Зимние кольцевые гонки на льду Гребного канала , 2023 год. Дмитрий Лямзин.

Одно из главных испытаний, которое нужно было пройти организаторам, — доказать, что соревнования не навредят водоему и не нанесут ущерб фауне. Еще одно условие — допустимая толщина льда.

Канал промерз неравномерно. Даже после крепких морозов на некоторых участках предполагаемой дороги организаторы сталкивались с водой. Чтобы соревнования были безопасными, пришлось пожертвовать вау-эффектом: болельщики с трибун видели только один зрелищный поворот.

«Минимальная толщина сейчас более 60 см, — говорит Чернюк. — Это позволяет выводить технику в 30 тонн при температуре -10С. Все безопасно. Переживаю только за гонщиков, которые могут вылететь с трассы и повредиться».

Блин комом

С волнением выезжала на природный лед торговый представитель в миру, а на дистанции — гонщица Ирина Царь.

Говорит, что для соревнований нужны хорошие колеса, бензин, масло. Все, это, конечно, недешево, но ради всех полученных эмоций стоит раскошелиться.

«Купи колеса, отдай за шиномонтаж, оплатить взнос, сделать лицензию, — перечисляет гонщица. — Конечно, не сравнить с международными профессиональными гонками, где безумные деньги вкладывают в машины».

Ирина Царь. Зимние кольцевые гонки на льду Гребного канала , 2023 год. Екатерина Карзова.

Помимо Ирины в гонках участвовала лишь еще одна спортсменка. Не будь ограничений на количество участников, мы увидели бы больше девушек в шлемах. «Моя подружка была в резерве, ей не хватило места. Так и не поучаствовала», — говорит гонщица.

Спортом Ирина Царь занимается с 2014 года, чаще всего участвует в зимнем и летнем автослаломе. Побеждала на «Автодиве» и получала третий разряд на гонках у Речного вокзала. На ледовых кольцевых гонках свой черный «Субару» испытала впервые.

«Первый блин комом, — улыбается Ирина. — На первом круге на скользком повороте слегка в сугроб въехала. Снег рыхлый, с машиной все в порядке. Некоторые вообще вылетают, их на УАЗ вытаскивают. На втором круге побоялась и поехала потихоньку».

Ирина Царь. Зимние кольцевые гонки на льду Гребного канала , 2023 год. Екатерина Карзова.

Отставание в 2−3 секунды не позволило спортсменке пройти в полуфинал. И все равно она рада, что поучаствовала в крупных соревнованиях.

«Наконец-то у нас устроили что-то масштабное, — говорит гонщица. — С тех пор как БЦВ („Барнаульский центр высшего водительского мастерства“. — Прим. Ред.) перестал проводить соревнования, все проходило на каком-то любительском уровне».

Зимние кольцевые гонки на льду Гребного канала , 2023 год. Дмитрий Лямзин.

Продолжение следует

Призовые места разделили между собой барнаульцы и новосибирцы.

Лучшим в классе переднего привода стал барнаулец Александр Мозгунов на «ВАЗ» 2108. Лидер в классе заднего привода — Антон Шипунов на «ВАЗ» 2102.

А вот в классе полного привода барнаулец занял третье место — это Глеб Кузнецов на Subaru Impreza.

Лучшее время показал новосибирец Александр Шатарский. На Mazda Familia он преодолел более 2 км ледяной трассы за 3 мин 4 сек.

Зимние кольцевые гонки на льду Гребного канала , 2023 год. Дмитрий Лямзин.

В федерации считают, что гребной канал дает большой потенциал для развития автоспорта. В будущем площадку хотят использовать как тренировочную базу, а также проводить здесь трековые гонки. Возможны и зрелищные мотогонки — спидвей на льду.