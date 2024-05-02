Международный день Гарри Поттера. Почему поттероманы отмечают его 2 мая

Стоит отметить, что Международный день «Гарри Поттера» не является официальным праздником и не имеет какого-либо особого статуса. Это просто способ для поклонников выразить свою любовь к серии книг и фильмов о Гарри Поттере.

Почему выбрали именно 2 мая

2 мая поклонники Гарри Поттера во всем мире отмечают неофициальный праздник — Международный день Гарри Поттера. Дата была выбрана неслучайно: именно в этот день в мире магии Джоан Роулинг персонажи саги отмечают годовщину битвы за Хогвартс. Это событие стало кульминацией серии книг о Гарри Поттере и привело к поражению лорда Волан-де-Морта и его последователей.

Гарри Поттер. unsplash.com

Как отметить день Гарри Поттера

Существует множество способов отметить Международный день Гарри Поттера. Вот некоторые из них:

Перечитайте книги о Гарри Поттере. Начните с семи основных романов и продолжите книгами «Гарри Поттер и проклятое дитя», «Фантастические твари и где они обитают», «Квиддич сквозь века», «Сказки барда Бидля» и др.

Посмотрите фильмы о Гарри Поттере и Фантастических тварях. Устройте себе марафон этих фильмов.

Устройте вечеринку в стиле Гарри Поттера. Пригласите друзей и погрузитесь в атмосферу любимой вселенной.

Узнайте забавные факты о Гарри Поттере. Поделитесь ими с друзьями.

Посетите официальный сайт о Гарри Поттере — там вы сможете почувствовать себя учеником школы Хогвартс.

Насладитесь необычными конфетами Berty Botts с самыми разными вкусами.

Освойте новые рецепты, купив кулинарную книгу по вселенной Гарри Поттера, и попробуйте приготовить что-нибудь вкусное.

Создайте образ любимого персонажа из мира Гарри Поттера — отличный способ примерить на себя роль волшебника.

Приобретите тематические товары, которые погрузят вас в атмосферу Гарри Поттера.

Свяжите шарф в цветах вашего любимого факультета Хогвартса — это будет не только приятным хобби, но и стильным аксессуаром.

Самое важное - в нашем Telegram-канале