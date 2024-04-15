Поздравления с Днем культуры в прозе
Поздравляю с Международным днем культуры и желаю жить для удовольствия души и сердца — слушать чудесную музыку, смотреть отличное кино, наслаждаться великолепными портретами и пейзажами на картинах, чувствовать прекрасное в культуре всего мира. И пусть это искусство помогает весело жить, работать и развиваться!
Всех работников культуры, поздравляю с праздником! Желаю много творческих идей, парящих в ваших душах. Желаю много энергии и сил, чтобы вы могли так же, продолжать обогащать и окультуривать наше наследие. Храните, приумножайте и дарите красоту высокого искусства вашему благодарному зрителю. Счастья вам и благополучия.
Поздравляю с Международным днем культуры и от души желаю прекрасных воспоминаний из прошлого, прекрасных мгновений в настоящем и прекрасного будущего впереди. И во все этом пусть обязательно присутствует яркий свет культуры — высокие ноты радости, лирические строки любви, яркие представления счастья.
Поздравления с Днем культуры в стихах
Хочу поздравить с Днем культуры
Всех, кто работает с душой,
Кто творчество на радость людям
Свое приносит в мир большой.
Пусть интересные идеи
Не иссякают никогда!
Желаю творческих успехов
И вдохновенья на года!
С международным днем культуры
Спешу тебя поздравить,
Поменьше дней пустых и хмурых,
Все грустное — исправить!
В твоем ответственном труде —
Успехов и везенья,
Побольше радостей в судьбе
И супер настроенья!
С Международным днем культуры!
Пусть вдохновенным будет все вокруг,
Желаю, чтобы волны счастья захлестнули,
Мечты исполнятся пусть вдруг.
Желаю, чтобы творчество повсюду
Тебе дарило радость и любовь,
Чтоб каждый день был словно чудо,
Чтоб приходили силы вновь и вновь.
Поздравления с Днем культуры в смс
С Международным днем культуры.
Добра вам, сил и вдохновения,
Пусть муза не покинет,
Толкает на свершения.
Желаю вам признания
В работе непростой,
Пусть по плечу вам будет
Всегда проект любой.
С Международным днем культуры
Свои вам шлю я поздравления,
Желаю счастья, доброты
И творческого вдохновения.
Желаю новых вам талантов,
Желаю миру красоты,
Ценить культуру больше денег,
Чтоб научились я и ты.
Если б не было культуры,
Влезли б мы обратно в шкуры,
Книг, стихов мы б не читали,
О кино б и не мечтали!
День культуры дружно встретим
И как следует отметим,
Ведь это помнить мы должны —
Культура делает людьми!
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