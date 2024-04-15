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Жизнь

Международный день культуры. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Чтобы каждый человек мог почувствовать и увидеть все прекрасное этого мира, проникнуться культурой истории и современности, а также внести свою лепту в развитие культуры, ежегодно 15 апреля в мире отмечают праздник — Международный день культуры. Altapress.ru подготовил к этому дню приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Театр.
Театр.
открытые источники в интернете

Поздравления с Днем культуры в прозе

Поздравляю с Международным днем культуры и желаю жить для удовольствия души и сердца — слушать чудесную музыку, смотреть отличное кино, наслаждаться великолепными портретами и пейзажами на картинах, чувствовать прекрасное в культуре всего мира. И пусть это искусство помогает весело жить, работать и развиваться!

Всех работников культуры, поздравляю с праздником! Желаю много творческих идей, парящих в ваших душах. Желаю много энергии и сил, чтобы вы могли так же, продолжать обогащать и окультуривать наше наследие. Храните, приумножайте и дарите красоту высокого искусства вашему благодарному зрителю. Счастья вам и благополучия.

Поздравляю с Международным днем культуры и от души желаю прекрасных воспоминаний из прошлого, прекрасных мгновений в настоящем и прекрасного будущего впереди. И во все этом пусть обязательно присутствует яркий свет культуры — высокие ноты радости, лирические строки любви, яркие представления счастья.

Поздравления с Днем культуры в стихах

Хочу поздравить с Днем культуры
Всех, кто работает с душой,
Кто творчество на радость людям
Свое приносит в мир большой.

Пусть интересные идеи
Не иссякают никогда!
Желаю творческих успехов
И вдохновенья на года!

С международным днем культуры
Спешу тебя поздравить,
Поменьше дней пустых и хмурых,
Все грустное — исправить!

В твоем ответственном труде —
Успехов и везенья,
Побольше радостей в судьбе
И супер настроенья!

С Международным днем культуры!
Пусть вдохновенным будет все вокруг,
Желаю, чтобы волны счастья захлестнули,
Мечты исполнятся пусть вдруг.

Желаю, чтобы творчество повсюду
Тебе дарило радость и любовь,
Чтоб каждый день был словно чудо,
Чтоб приходили силы вновь и вновь.

Поздравления с Днем культуры в смс

С Международным днем культуры.
Добра вам, сил и вдохновения,
Пусть муза не покинет,
Толкает на свершения.

Желаю вам признания
В работе непростой,
Пусть по плечу вам будет
Всегда проект любой.

С Международным днем культуры
Свои вам шлю я поздравления,
Желаю счастья, доброты
И творческого вдохновения.

Желаю новых вам талантов,
Желаю миру красоты,
Ценить культуру больше денег,
Чтоб научились я и ты.

Если б не было культуры,
Влезли б мы обратно в шкуры,
Книг, стихов мы б не читали,
О кино б и не мечтали!

День культуры дружно встретим
И как следует отметим,
Ведь это помнить мы должны —
Культура делает людьми!

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