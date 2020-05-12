Международный день медицинской сестры: трогательные поздравления в стихах, прозе и СМС

Иногда сестра важнее,

Чем любые доктора,

Подбодрит и пожалеет,

И любезна, и добра.



В праздник ваш профессиональный

Пожелаю не болеть,

Быть всегда-всегда красивой,

Веселей на мир глядеть.



Вас больные обожают,

Вы для них авторитет,

И для вас не пожалеют

Комплиментов и конфет.



И без вас не обойдется

Даже самый лучший врач.

Пожелаю долгих лет вам,

Счастья, радости, удач!

За вашу работу, заботу и ласку —

Большое спасибо и низкий поклон.

Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,

Как самый прекрасный и светлый ваш сон.



И в День медсестры, как всегда, без сомнений,

Поздравить хотим вас, добра пожелать.

И в жизни желаем приятных мгновений,

Всегда улыбаться и горя не знать.