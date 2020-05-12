Международный день медицинской сестры: трогательные поздравления в стихах, прозе и СМС

Поздравления с Днем медицинской сестры в стихах
Иногда сестра важнее,
Чем любые доктора,
Подбодрит и пожалеет,
И любезна, и добра.
В праздник ваш профессиональный
Пожелаю не болеть,
Быть всегда-всегда красивой,
Веселей на мир глядеть.
Вас больные обожают,
Вы для них авторитет,
И для вас не пожалеют
Комплиментов и конфет.
И без вас не обойдется
Даже самый лучший врач.
Пожелаю долгих лет вам,
Счастья, радости, удач!
За вашу работу, заботу и ласку —
Большое спасибо и низкий поклон.
Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,
Как самый прекрасный и светлый ваш сон.
И в День медсестры, как всегда, без сомнений,
Поздравить хотим вас, добра пожелать.
И в жизни желаем приятных мгновений,
Всегда улыбаться и горя не знать.
Медицинская сестричка,
Ты парящая, как птичка
И легка, и весела,
Обязательна, добра.
Жизнь больным ты облегчаешь,
Всех заботой окружаешь.
Мы тебя все обожаем
И в твой праздник пожелаем:
Будь здоровой и счастливой,
И всегда такой красивой,
Никогда не унывай.
Ты любима нами, знай.
Поздравления с Днем медицинской сестры в прозе
Такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий к чужой беде человек. Так пусть же и вам в повседневной жизни встречаются только такие же сердечные люди. Желаем, чтоб ваш труд оценивали по достоинству. Счастья, любви и всех вам благ, дорогие медицинские сестры!
В твой профессиональный праздник я хочу пожелать тебе всегда слышать искреннюю благодарность за свой нелегкий труд. Пусть всё то добро, что ты делаешь каждый день, возвращается к тебе улыбками близких, неожиданными подарками судьбы и бесконечными счастливыми моментами.
Дорогие наши медицинские сестры! В этот день мы рады поздравить вас с профессиональным праздником и сердечно поблагодарить за ваш важный и достойный труд. Вы — добрые феи в белых халатах, красивые спасительницы человеческого здоровья, настоящие оруженосцы врачей. Без вас работа медицинских учреждений попросту не была бы возможна. Спасибо вам, очаровательные сестры, за то, что ваши хрупкие плечи выдерживают все данные вам судьбой и профессией тяготы!
Поздравления с Днем медицинской сестры в СМС
Мы сегодня поздравляем
Всех на свете медсестер!
За бесценный труд и помощь
Низкий наш вам всем поклон.
Пусть счастливы будут семьи,
Детки радуют всегда.
Мира, счастья и достатка
Вам на долгие года.
Медицинские сестрички,
Поздравляю с вашим днем!
Чтоб терпенье не кончалось,
Полной чашей был ваш дом!
Пусть работа будет в радость,
А зарплата лишь растет.
Будьте счастливы, здоровы,
И поменьше вам забот!
Мы поздравляем медсестер,
Сегодня праздник их пришел!
Спасибо вам за понимание,
За всю заботу и внимание!
Успехов вам больших в работе,
Быть всегда лишь при почете.
Жизни долгой вам, красивой,
Ну, а главное, счастливой!