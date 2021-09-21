Международный день мира-2021. Солнечные поздравления в прозе, стихах и смс

С Международным днем мира спешу поздравить всех! Пусть этот осенний день отогреет ваши сердца, поселит в них любовь и доброту! Пусть осенний ветер унесет из ваших душ обиды и оскорбления! Пусть осенний дождь очистит ваши помыслы от плохого! Желаю всем вам мирной, счастливой и здоровой жизни на долгие-долгие годы!

Поздравляю всех с Международным днем мира! Желаю вам мирного неба над головой, зеленой травы под ногами! Пусть в этот день все мы станем добрее друг к другу, забудем о прошлых обидах, откажемся от мысли о возмездии! Пожелаем себе примириться не только с врагами, но и со своей совестью! Мира вам и спокойствия!