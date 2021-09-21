Международный день мира-2021. Солнечные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем мира в прозе
С Международным днем мира спешу поздравить всех! Пусть этот осенний день отогреет ваши сердца, поселит в них любовь и доброту! Пусть осенний ветер унесет из ваших душ обиды и оскорбления! Пусть осенний дождь очистит ваши помыслы от плохого! Желаю всем вам мирной, счастливой и здоровой жизни на долгие-долгие годы!
Поздравляю всех с Международным днем мира! Желаю вам мирного неба над головой, зеленой травы под ногами! Пусть в этот день все мы станем добрее друг к другу, забудем о прошлых обидах, откажемся от мысли о возмездии! Пожелаем себе примириться не только с врагами, но и со своей совестью! Мира вам и спокойствия!
В Международный день мира желаю, чтобы даже тень зла не коснулась ваших домов, над головой синело мирное небо, все неприятности разрешились! Пожелайте друг другу добра, обнимитесь! Пусть наш мир станет добрее и чище! Желаю вам здоровья, долгой и счастливой жизни, успехов во всем и благополучия!
Поздравления с Международным днем мира в стихах
Весь мир День мира отмечает,
И торжествует вся планета,
На свете — это каждый знает—,
Другого дня такого нету.
Поздравь соседа, друга, брата,
Ведь мир — великое созданье,
Пускай все будет так, как надо,
И лишь окрепнет мирозданье.
В Международный мира день
Желаем мы, чтоб тень вражды
На Землю нашу не спускалась,
И чтоб война не начиналась.
Пусть на планете мир царит,
И голубь мира по небу парит.
Пусть солнце нежно светит,
И пусть Бог людей хранит.
Вокруг на веки вечные
Пусть воцарится мир.
Друзья мои сердечные,
У нас сегодня пир!
Такое вот событие
Отметить стоит нам.
За всех мы мирных жителей
Поднимем же бокал!
Поздравления с Международным днем мира в смс
Мир беречь —
Святое дело!
Ты берись
За это смело!
Нет — войне,
А миру — да!
Будет мир
У нас всегда!
С Международным днем мира
Я поздравляю планету,
Зеленую ветку оливы
Голубь несет пусть по свету.
Пусть в мире затихнут войны,
Растут пусть счастливыми дети,
Я вас поздравляю с Днем мира,
И счастья желаю планете.
Международный день мира!
Как широк этот день,
Душа поет и веселится,
И, словно бриллиант красивый,
Она от радости искрится!
Пусть мир во всем мире будет всегда,
Чтоб миновали все беды и даже война.
Я тост поднимаю за всю доброту
И за людскую теплоту!