Как молодым прекрасно быть!

Пленять красой души и тела.

Гореть, дерзать, чудить, творить

Всегда, везде и без предела.

Всегда быть вечно молодым

Тебе я в праздник пожелаю.

Люби всегда, и будь любим.

С Днем молодежи поздравляю!