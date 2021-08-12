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Жизнь

Международный день молодежи — 2021. Шутливые поздравления в стихах, прозе и смс

12 августа отмечают Международный день молодежи. Altapress.ru подобрал самые искрометные и ребяческие поздравления в стихах, прозе и смс.

Танцы. Концерт. Молодежь.
Танцы. Концерт. Молодежь.
СС0

Поздравления с Международным днем молодежи в стихах

День молодежи наступает,
А это праздник ведь для тех,
В чьих душах молодость играет —
Не важно, сколько тебе лет.

Ведь часто в жизни так бывает,
Что старичок танцует рэп,
А паренек в углу вздыхает,
Как будто ему сотня лет.

Так что, ребята, не старейте
Вы, главное, внутри себя.
И грусть свою быстрей развейте,
И не смотрите на года!

Круто звучит — «День молодежи»!
А наша молодость — в сердцах.
Я поздравляю тебя тоже,
Пусть все горит в твоих руках,
Пусть дело спорится любое,
Ведь наше дело молодое —
Дерзать, творить, мечтать, дружить
И ярче всех на свете жить!

С Днём молодёжи поздравляю!
Пусть юность ходит по пятам,
Приносит радости без края,
И дарит веру в чудеса.

Пускай горит на горизонте
Мечта волшебным огоньком,
Живёт любовь в любом сезоне,
И белый ангел за плечом!

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Молодежь. Фестиваль красок.
Молодежь. Фестиваль красок.
СС0

Поздравления с Международным днем молодежи в прозе

Чтобы День молодежи не напоминал День пенсионера, надо его встретить так, чтобы потом не было мучительно обидно. Пусть вас ничто не напрягает и нигде не ищут. А если вдруг и ищут, то непременно находят. Продлите молодость. Помните: то, что сегодня называется юношеским максимализмом, через несколько лет получит название старческого маразма. С праздником!

Желаем в Международный день молодёжи вам уверенности в собственных силах, терпения, напора и стремительного саморазвития! Молодости все подвластно в этом мире, так давайте же хранить её в сердцах, пусть она ведёт нас, открывая новые возможности, окрыляя души и воскрешая чувства!

Ну вот, молодежь, настал и твой день. Сегодня все будто во сне! Верные рядом друзья, теплый летний день, прекрасная атмосфера. Желаем, чтобы в этот день у вас сбылись все самые заветные мечты, чтобы ваша жизнь с каждым новым мгновением приобретала все новый и новый смысл, чтобы ваша душа всегда оставалась молодой и никогда не старела. Искренне поздравляем с Днем молодежи!

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Девушка. Кеды. Подросток. Молодежь.
Девушка. Кеды. Подросток. Молодежь.
СС0

Поздравления с Международным днем молодежи в смс

Как молодым прекрасно быть!
Пленять красой души и тела.
Гореть, дерзать, чудить, творить
Всегда, везде и без предела.

Всегда быть вечно молодым
Тебе я в праздник пожелаю.
Люби всегда, и будь любим.
С Днем молодежи поздравляю!

Молодость — любви пора.
С вечера и до утра
Поцелуи и объятья.
Чувств и нежности игра.

Оставайся молодым,
На себя всегда похожим.
Мы сказать тебе хотим:
С праздником, с Днем молодежи!

Если ты молод и веришь в удачу,
Справишься просто с любою задачей
И гордо по жизни ты пронесёшь
Лозунг счастливый: «Даёшь, молодёжь!!!»

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