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Жизнь

Международный день социального педагога-2021. Поздравления в прозе, стихах и смс

2 октября во всем мире чествуют социальных педагогов. Для тех, кто всегда заботится о проблемах школьниках и умеет грамотно решать конфликты, altapress.ru подобрал теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Поздравления с Днем социального педагога в прозе

Поздравляю с Международным днем социального педагога и желаю не терять профессионализма и положительного эмоционального настроя. Пусть ваш труд и усердие делают этот мир лучше и добрее. Желаю здоровья, взаимопонимания окружающих, уважения, счастья и всех благ.

Поздравляю с Международным днем социального педагога. Желаю быть ярким примером спокойствия и гармонии, желаю уметь адаптироваться к любой среде и любым обстоятельствам, а эти самые обстоятельства пусть всегда будут удачными, счастливыми. Успехов в работе, хороших идей, гениальных мыслей и замечательных людей в жизни.

В Международный день социального педагога хочу от души пожелать замечательной работы, моментального выяснения любой проблемы, верного анализа, удачной разработки решения вопросов, доброй консультации, личных достижений, больших успехов и полной гармонии в жизни.

Розы. Роса
Розы. Роса
СС0

Поздравления с Днем социального педагога в стихах

Безграничного терпенья,
Самых добрых всегда дней,
А в работе — вдохновенья,
Чтобы наставлять детей.

Больше вам удач, везенья,
Только правильных дорог,
Принимайте поздравленья,
Социальный педагог!

Вы социальный педагог,
Работа ваша непростая,
Но в деле вы своем знаток!
Проблема вмиг уйдет любая!

Желаю, чтобы вы всегда
Счастливо, ярко улыбались
И без особого труда
Всех целей в жизни добивались!

Трудных деток и сирот
Знаете наперечет,
Всем поддержку предложили
И заботой окружили,
Потому что вы — наш славный
Социальный педагог.

Нелегка у вас работа —
Из беды спасать кого-то.
Вас сегодня поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, бодрости, здоровья,
Жить без горя и тревог.

Подарки.
Подарки.
СС0

Поздравления с Днем социального педагога в смс

Социальный педагог —
Для детишек царь и бог.
Учит истине простой:
Жить достойно, быть собой.

Нравственность, мораль и честь —
Качеств добрых нам не счесть.
Будьте для детей примером,
Как когда-то пионером.

Социальный педагог,
Поздравленья принимай,
Пусть в душе царит восторг,
Станет жизнь как светлый рай!

Продуктивным будет труд,
Много пользы принесет,
Достиженья возрастут,
И успех тебя найдет!

В этот праздник специальный,
День соцпедагога,
Жить желаю идеально,
Весело и долго.

На работе — уваженья,
Дома — света и тепла,
Чтобы сладкой, как варенье,
Твоя жизнь всегда была!

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