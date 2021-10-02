Международный день социального педагога-2021. Поздравления в прозе, стихах и смс

Безграничного терпенья,

Самых добрых всегда дней,

А в работе — вдохновенья,

Чтобы наставлять детей.



Больше вам удач, везенья,

Только правильных дорог,

Принимайте поздравленья,

Социальный педагог!

Вы социальный педагог,

Работа ваша непростая,

Но в деле вы своем знаток!

Проблема вмиг уйдет любая!



Желаю, чтобы вы всегда

Счастливо, ярко улыбались

И без особого труда

Всех целей в жизни добивались!