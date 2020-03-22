Международный день таксиста: трогательные поздравления в стихах, смс и прозе

Поздравления с Днем таксиста в стихах
Мы с Днем таксиста поздравляем.
Дороги ровной пожелаем,
Всегда зеленого пути,
Поменьше пробок впереди.
И пусть клиентов будет много,
Поменьше полицейских строгих,
Машина чтоб не подводила
И много денег приносила.
Всегда удачного пути
И только счастья впереди.
А торопиться — лишь домой,
К семье любимой и родной!
Если мы спешим куда-то,
Выручаешь ты, таксист.
Пусть растет твоя зарплата,
Путь же будет ровен, чист!
А еще всех благ желаем
И ни жезла, ни гвоздя.
С Днем таксиста поздравляем
В этот добрый час тебя!
Первоклассному таксисту
Пожелаю в этот час
Долгих лет, дороги чистой
И терпения запас.
Пассажиров самых добрых,
И поломок не встречать,
А доходов — просто горы,
Чтоб устал ты их считать!
Поздравления с Днем таксиста в прозе
Поздравляю с Днём таксиста! Хочу пожелать рулить дорогами удачи, не знать усталости и не сворачивать с пути успеха, открывать для пассажиров новый мир добра и радости за окнами автомобиля с шашечками, а для себя всегда находить верную дорогу к исполнению главной мечты.
С Днем таксиста тебя поздравляю! Желаю, чтобы тебе встречались на дороге лишь зеленые светофоры, и мимо проезжавшие улыбки других водителей! Пусть только интеллигентные попутчики садятся в твой автомобиль, и не создают проблем, а всегда ставят тебе 5 звездочек! С Праздником!
Пускай в твоей жизни будет, как можно меньше пасмурных дней, заснеженных дорог и недовольных пассажиров. Пускай твои «шашечки» весело бегут по улицам нашего города и помогают успевать в важные места и не пропустить важные моменты. Чтобы все люди смогли сделать очень важные дела и сказать самые нужные слова в своей жизни. С праздником, таксист!
Поздравления с Днем таксиста в смс
В день таксиста пожелаю
Ни гвоздя, ни жезла.
Чтобы грусть-печаль твоя
Навсегда исчезла.
Город знаешь ты отлично,
За рулем сидишь давно,
Поздравляю с Днем таксиста,
Пусть все будет хорошо!
Пустых и чистых вам дорог,
И выручки приличной.
В семье и дома пусть всегда
Все будет лишь отлично.