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Жизнь

Международный день таксиста: трогательные поздравления в стихах, смс и прозе

22 марта отмечается Международный день таксиста. Автомобили с желтыми шашечками днем и ночью передвигаются по улицам, создавая комфортные условия для гостей и жителей города. Altapress.ru подготовил подборку поздравлений в стихах, смс и прозе.

Такси.
Такси.
СС0

Поздравления с Днем таксиста в стихах

Мы с Днем таксиста поздравляем.
Дороги ровной пожелаем,
Всегда зеленого пути,
Поменьше пробок впереди.

И пусть клиентов будет много,
Поменьше полицейских строгих,
Машина чтоб не подводила
И много денег приносила.

Всегда удачного пути
И только счастья впереди.
А торопиться — лишь домой,
К семье любимой и родной!

Если мы спешим куда-то,
Выручаешь ты, таксист.
Пусть растет твоя зарплата,
Путь же будет ровен, чист!

А еще всех благ желаем
И ни жезла, ни гвоздя.
С Днем таксиста поздравляем
В этот добрый час тебя!

Первоклассному таксисту
Пожелаю в этот час
Долгих лет, дороги чистой
И терпения запас.

Пассажиров самых добрых,
И поломок не встречать,
А доходов — просто горы,
Чтоб устал ты их считать!

Конфеты.
Конфеты.
СС0

Поздравления с Днем таксиста в прозе

Поздравляю с Днём таксиста! Хочу пожелать рулить дорогами удачи, не знать усталости и не сворачивать с пути успеха, открывать для пассажиров новый мир добра и радости за окнами автомобиля с шашечками, а для себя всегда находить верную дорогу к исполнению главной мечты.

С Днем таксиста тебя поздравляю! Желаю, чтобы тебе встречались на дороге лишь зеленые светофоры, и мимо проезжавшие улыбки других водителей! Пусть только интеллигентные попутчики садятся в твой автомобиль, и не создают проблем, а всегда ставят тебе 5 звездочек! С Праздником!

Пускай в твоей жизни будет, как можно меньше пасмурных дней, заснеженных дорог и недовольных пассажиров. Пускай твои «шашечки» весело бегут по улицам нашего города и помогают успевать в важные места и не пропустить важные моменты. Чтобы все люди смогли сделать очень важные дела и сказать самые нужные слова в своей жизни. С праздником, таксист!

Такси.
Такси.
unsplash.com

Поздравления с Днем таксиста в смс

В день таксиста пожелаю
Ни гвоздя, ни жезла.
Чтобы грусть-печаль твоя
Навсегда исчезла.

Город знаешь ты отлично,
За рулем сидишь давно,
Поздравляю с Днем таксиста,
Пусть все будет хорошо!

Пустых и чистых вам дорог,
И выручки приличной.
В семье и дома пусть всегда
Все будет лишь отлично.

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