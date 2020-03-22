Международный день таксиста: трогательные поздравления в стихах, смс и прозе

Поздравляю с Днём таксиста! Хочу пожелать рулить дорогами удачи, не знать усталости и не сворачивать с пути успеха, открывать для пассажиров новый мир добра и радости за окнами автомобиля с шашечками, а для себя всегда находить верную дорогу к исполнению главной мечты.

С Днем таксиста тебя поздравляю! Желаю, чтобы тебе встречались на дороге лишь зеленые светофоры, и мимо проезжавшие улыбки других водителей! Пусть только интеллигентные попутчики садятся в твой автомобиль, и не создают проблем, а всегда ставят тебе 5 звездочек! С Праздником!