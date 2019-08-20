Международный детский турнир по футболу торжественно открыли в Парке спорта

19 августа в Парке спорта Алексея Смертина был торжественно открыт детский международный турнир по футболу памяти Геннадия Ивановича Смертина. В Барнаул приехали три команды: «Рассвет» (Красноярск), «Динамо» (Москва), «Кайрат» (Алма-Ата), которые сразятся с тремя местными командами: «Алтай», «Полимер», «Динамо». Состязаться будут дети 2007 года рождения.

На открытии игроков и гостей поприветствовали министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, глава администрации Индустриального района г. Барнаула Сергей Татьянин, старший тренер футбольной академии «Динамо» имени Л. И. Яшина, сын Геннадия Ивановича Евгений Смертин. Борис Трофимов, исполнительный директор Алтайской краевой федерации футбола, дал старт турниру и пожелал, чтобы победила сильнейшая команда.

После открытия все желающие могли посмотреть фильм о Геннадии Ивановиче Смертине, в котором рассказывалось о его карьере в качестве тренера. Завершился день для маленьких футболистов бумажным шоу, на котором все от души повеселились.

Подробное расписание игр смотрите в «Афише».

Афиша.

Приглашаем поддержать команды и стать зрителями турнира!

Проект реализуется за счет средств гранта губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.