Международный фестиваль-конкурс балетмейстерских работ современных направлений танца «Образ» пройдет в Алтайском крае

2 — 4 апреля 2021 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдет VI Международный фестиваль-конкурс балетмейстерских работ и исполнительского мастерства современных направлений танца «Образ».

Цель конкурса — повышение художественного уровня балетмейстерской деятельности руководителей хореографических коллективов, создание творческой коллаборации в области современного хореографического искусства.

Конкурс пройдет по номинациям — малые формы (соло, дуэт) и спектакли (без деления по возрастным категориям); ансамбли по направлениям: современный танец, уличные направления, фолк, модерн джаз (по возрастным категориям) и видеотанец. Впервые введена специальная номинация для студентов профильных учебных заведений — студенческая работа: малые формы, спектакль, ансамбль.

К участию в конкурсе приглашаются балетмейстеры — постановщики современных направлений танца, режиссеры пластических спектаклей, актеры, видеохудожники, преподаватели и студенты высших и средних профессиональных учебных заведений.

Фестиваль-конкурс балетмейстерских работ и исполнительского мастерства современных направлений танца «Образ». Фото предоставлено АГИК.

В жюри фестиваля войдут известные зарубежные и российские хореографы, педагоги и исполнители: Александр Гурвич, заведующий кафедрой танцевальных дисциплин факультета современного танца Гуманитарного университета (г. Екатеринбург), Олег Пермяков, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, доцент кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства Алтайского государственного института культуры, Александр Любашин, старший преподаватель кафедры режиссуры балета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсаков, Ксения Каплун, артистка балета театра «Провинициальные танцы» (г. Екатерибург).

В дни проведения конкурса будут организованы мастер-классы членов жюри. Абсолютный победитель конкурса балетмейстерских работ становится обладателем Гран-при конкурса и денежной премии, также учреждено отдельное Гран-при для лучшей студенческой работы. Коллективы, занявшие призовые места в конкурсе примут участие в Гала-концерте.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта 2021 года.

С положением о проведении фестиваля-конкурса можно познакомиться на сайте института.