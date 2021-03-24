Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 марта 0°C
﻿
Жизнь
16

Международный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Образ — чистый жанр» пройдет в Алтайском крае

16 — 18 апреля 2021 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдет VI Международный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Образ — чистый жанр». Цель конкурса — сохранение и развитие чистого жанра основных видов хореографии; выявление талантливой молодежи.

Международный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Образ – чистый жанр».
Международный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Образ – чистый жанр».
Фото предоставлено АГИК.

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются хореографические коллективы по направлениям: классический танец, бальный танец, народный танец без образовательных ограничений, а также солисты, осуществляющие свою деятельность при высших и средних специальных учебных заведениях, учреждениях культуры и дополнительного образования.

Международный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Образ – чистый жанр».
Международный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Образ — чистый жанр».
Фото предоставлено АГИК.

В жюри фестиваля войдут известные российские хореографы: Светлана Ануфриева, доцент кафедры хореографии Санкт-Петербургского государственного института культуры, лауреат международных конкурсов исполнительского и балетмейстерского искусства; Александр Балабанов, заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, вице-президент Русской академии искусствознания и музыкального исполнительства; Владимир Перлин, главный балетмейстер Государственного академического Сибирского русского народного хора, лауреат премии губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства, лауреат Международных конкурсов. Для руководителей хореографических коллективов будут организованы мастер-классы и курсы повышения квалификации.

Международный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Образ – чистый жанр».
Международный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Образ — чистый жанр».
Фото предоставлено АГИК.

Победители конкурса получат дипломы: Гран-при (премия 10 000 руб.), Лауреаты и Дипломанты I — III степени.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 апреля 2021 года.

С положением о проведении фестиваля-конкурса можно познакомиться на сайте института http://www.agaki.ru

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость