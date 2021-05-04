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Международный фестиваль «Солнечный Бал 2021» прошел в Барнауле

03 мая 2021 года на площадке ДК города Барнаула состоялся Международный фестиваль «Солнечный Бал 2021».

Международный фестиваль «Солнечный Бал 2021».
Международный фестиваль «Солнечный Бал 2021».
Барнаульский пивоваренный завод

Участниками события стали коллективы и танцевальные дуэты из Новосибирска, Омской и Кемеровской областей, Красноярского края, Алтайского края и Республики Алтай, в заочном участии присоединились коллективы из республик Казахстан и города Санкт Петербург.

Сильнейшие танцевальные дуэты, группы и ансамбли из 10 городов Сибирского региона соревновались по 18 номинациям и 5 возрастным категориям. Общее количество участников всех очного и заочного форматов фестиваля более 800 человек. Оценивали выступления участников 7 экспертов из г Москва, Новосибирск и г. Барнаула.

Организаторами и партнерами фестиваля выступают Министерство спорта Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Союз танцевального спорта Алтая, ЦДТ Октябрьского района г. Барнаула.

Международный фестиваль «Солнечный Бал 2021».
Международный фестиваль «Солнечный Бал 2021».
Барнаульский пивоваренный завод

Партнеры фестиваля — Барнаульский пивоваренный завод, салон Магия Танца.

Мероприятия фестиваля:

  • Конкурс Ансамблей спортивного бального танца
  • Конкурс СТУДЕНЧЕСКИХ бального танца
  • Конкурс SHOW Dance
  • Фестиваль ИНВА Данс
  • Новости компаний
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