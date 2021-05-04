Международный фестиваль «Солнечный Бал 2021» прошел в Барнауле

Участниками события стали коллективы и танцевальные дуэты из Новосибирска, Омской и Кемеровской областей, Красноярского края, Алтайского края и Республики Алтай, в заочном участии присоединились коллективы из республик Казахстан и города Санкт Петербург.

Сильнейшие танцевальные дуэты, группы и ансамбли из 10 городов Сибирского региона соревновались по 18 номинациям и 5 возрастным категориям. Общее количество участников всех очного и заочного форматов фестиваля более 800 человек. Оценивали выступления участников 7 экспертов из г Москва, Новосибирск и г. Барнаула.

Организаторами и партнерами фестиваля выступают Министерство спорта Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Союз танцевального спорта Алтая, ЦДТ Октябрьского района г. Барнаула.

Международный фестиваль «Солнечный Бал 2021». Барнаульский пивоваренный завод

Партнеры фестиваля — Барнаульский пивоваренный завод, салон Магия Танца.

Мероприятия фестиваля: