Международный фестиваль «Солнечный Бал 2021» прошел в Барнауле

Участниками события стали коллективы и танцевальные дуэты из Новосибирска, Омской и Кемеровской областей, Красноярского края, Алтайского края и Республики Алтай, в заочном участии присоединились коллективы из республик Казахстан и города Санкт Петербург.
Сильнейшие танцевальные дуэты, группы и ансамбли из 10 городов Сибирского региона соревновались по 18 номинациям и 5 возрастным категориям. Общее количество участников всех очного и заочного форматов фестиваля более 800 человек. Оценивали выступления участников 7 экспертов из г Москва, Новосибирск и г. Барнаула.
Организаторами и партнерами фестиваля выступают Министерство спорта Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Союз танцевального спорта Алтая, ЦДТ Октябрьского района г. Барнаула.
Партнеры фестиваля — Барнаульский пивоваренный завод, салон Магия Танца.
Мероприятия фестиваля:
- Конкурс Ансамблей спортивного бального танца
- Конкурс СТУДЕНЧЕСКИХ бального танца
- Конкурс SHOW Dance
- Фестиваль ИНВА Данс