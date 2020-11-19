Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 ноября -13°C
Жизнь

Международный мужской день 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

Ежегодно 19 ноября отмечается Международный мужской день. Впервые, в феврале 1999 года, его отметили мужчины, проживающие на островах Карибского моря. Спустя десять лет праздник перенесли на ноябрь. Altapress.ru сделал подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс.

Мужчина
Мужчина
СС0

Поздравления с Международным мужским днем в стихах

Имею множество причин
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник — День мужчин.
День сильных, смелых и галантных.

Не потеряй свой редкий дар
Всегда быть ярким, настоящим.
Пусть не угаснет век пожар
Любви, доверия и счастья.

Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя, бед, переживаний.

Сегодня день сильнейших мира,
Сегодня день мужчин, парней, ребят.
Мы вас сегодня поздравляем,
Все женщины «спасибо» говорят.

Вы — наша крепость и опора,
И нам никак нельзя без вас,
И даже если, вдруг, случится ссора,
Мы с вами миримся немедля в тот же час.

И хоть, порой, бываем мы несносны,
И обвиняем вас во всех грехах,
Поверьте, милые мужчины,
Без вас прожить не сможем мы никак!

Желаю в этот день мужчин
Мужского счастья, позитива,
Всегда быть номером «один»,
И жить роскошно и красиво!

Пусть будет доброю жена,
С друзьями в баню отпускает,
Будет всегда тебе верна,
Только тебя пусть обожает!

Карьера вверх пускай идет,
Ведь ты работник хоть куда!
Желаю, чтобы твой доход
Рос без особого труда!

Мужчина бежит.
Мужчина бежит.
СС0

Поздравления с Международным мужским днем в прозе

Поздравляю с Международным мужским днём и хочу пожелать силы, ума, терпимости, смелости, отваги, чести, уверенности, гордости, мужества и героизма. Оставайся настоящим мужчиной в любой ситуации, выходи из любого поединка победителем вне зависимости от влияния различных факторов. Крепкого мужского здоровья и счастья.

Мужчины, мальчики и дедушки, с праздником. Сегодня Международный Мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем всегда быть надежными, верными, любящими и бесконечно разумными. Пусть все в вашей жизни складывает так, как вы хотите и пусть те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.

В Международный мужской день от души поздравляю и хочу пожелать крепкой силы и удачи, великолепных идей и отваги, несомненного мужества и блага, успешной деятельности и благородства, честных поступков и искренности, верной любви и бравого геройства.

Вода. Мужчина.
Вода. Мужчина.
СС0

Поздравления с Международным мужским днем в смс

В Международный день мужчин
Тебе успехов я желаю!
Всегда будь номером один,
Проблем и бед вовек не зная!

Люби, будь близкими любим,
Здоров, улыбчив и силен,
Запомни, ты непобедим,
Всегда будь Богом бережен!

От всей души я в этот день
Спешу поздравить всех мужчин.
И пожелать мне им не лень
Удачи, счастья без кручин!
Пусть в жизни удается все —
Работа, дом, семья.
А рядом всегда будут пусть
Лишь верные друзья!

Тебя, такого сильного,
Отважного, красивого,
Решительного, честного,
Да что скрывать — чудесного,
Я поздравляю искренне,
Всегда любим будь близкими,
И целей добивайся,
Не трусь и не сдавайся!

Источник

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость