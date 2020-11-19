Международный мужской день 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Международным мужским днем в стихах
Имею множество причин
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник — День мужчин.
День сильных, смелых и галантных.
Не потеряй свой редкий дар
Всегда быть ярким, настоящим.
Пусть не угаснет век пожар
Любви, доверия и счастья.
Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя, бед, переживаний.
Сегодня день сильнейших мира,
Сегодня день мужчин, парней, ребят.
Мы вас сегодня поздравляем,
Все женщины «спасибо» говорят.
Вы — наша крепость и опора,
И нам никак нельзя без вас,
И даже если, вдруг, случится ссора,
Мы с вами миримся немедля в тот же час.
И хоть, порой, бываем мы несносны,
И обвиняем вас во всех грехах,
Поверьте, милые мужчины,
Без вас прожить не сможем мы никак!
Желаю в этот день мужчин
Мужского счастья, позитива,
Всегда быть номером «один»,
И жить роскошно и красиво!
Пусть будет доброю жена,
С друзьями в баню отпускает,
Будет всегда тебе верна,
Только тебя пусть обожает!
Карьера вверх пускай идет,
Ведь ты работник хоть куда!
Желаю, чтобы твой доход
Рос без особого труда!
Поздравления с Международным мужским днем в прозе
Поздравляю с Международным мужским днём и хочу пожелать силы, ума, терпимости, смелости, отваги, чести, уверенности, гордости, мужества и героизма. Оставайся настоящим мужчиной в любой ситуации, выходи из любого поединка победителем вне зависимости от влияния различных факторов. Крепкого мужского здоровья и счастья.
Мужчины, мальчики и дедушки, с праздником. Сегодня Международный Мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем всегда быть надежными, верными, любящими и бесконечно разумными. Пусть все в вашей жизни складывает так, как вы хотите и пусть те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.
В Международный мужской день от души поздравляю и хочу пожелать крепкой силы и удачи, великолепных идей и отваги, несомненного мужества и блага, успешной деятельности и благородства, честных поступков и искренности, верной любви и бравого геройства.
Поздравления с Международным мужским днем в смс
В Международный день мужчин
Тебе успехов я желаю!
Всегда будь номером один,
Проблем и бед вовек не зная!
Люби, будь близкими любим,
Здоров, улыбчив и силен,
Запомни, ты непобедим,
Всегда будь Богом бережен!
От всей души я в этот день
Спешу поздравить всех мужчин.
И пожелать мне им не лень
Удачи, счастья без кручин!
Пусть в жизни удается все —
Работа, дом, семья.
А рядом всегда будут пусть
Лишь верные друзья!
Тебя, такого сильного,
Отважного, красивого,
Решительного, честного,
Да что скрывать — чудесного,
Я поздравляю искренне,
Всегда любим будь близкими,
И целей добивайся,
Не трусь и не сдавайся!