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Жизнь

Международный скандал: главврач лишилась должности после прививки «без очереди» российскому генконсулу в Эстонии

В Эстонии должности заведующей пульмонологией центральной больницы в Йыхви лишилась доктор Вероника Ильина, которая вакцинировала генконсула России Юрия Грибкова, сообщает Postimees.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

Это был случай вакцинации, который не соответствовал правилам, пояснил председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер — представитель российской дипмиссии привился вне очереди.

Надзорная процедура завершена, все данные переданы в Департамент здоровья. При этом мотивы так и не выяснились — неизвестно, получил ли лечащий врач деньги или что-либо еще за уколы, пишет «Росбалт».

Между тем доктор Ильина продолжит свою клиническую работу, но теперь у нее будет меньше управленческих обязанностей.

Что произошло

29 января в больнице началось расследование, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах российский генконсул был привит в больнице вне очереди.

Издание Eesti Päevaleht писало, что Грибков приехал в больницу в Йыхви, чтобы получить вторую инъекцию коронавирусной вакцины от доктора Ильиной.

При этом нет никаких правил, по которым генконсул мог бы получить прививку от коронавируса вне очереди.

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