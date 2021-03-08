С праздником весны! Теплые поздравления с 8 марта в стихах, прозе и смс

Поздравления с 8 марта в стихах
С праздником весенним!
С днём 8 Марта!
Пусть здоровье будет
Лучшим из подарков!
Пожелаю счастья,
Молодости вечной,
И шагать по жизни
Бодро и беспечно!
С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!
Для Вас всё ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.
Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли Вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним —
С Международным женским днем!
Поздравления с 8 марта в прозе
Милые женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам вечной красоты, нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, а каждый новый день приносит только радость и улыбки!
С 8 Марта! Пускай улыбка всегда будет на лице, глаза сияют от счастья, в душе цветет весна, а в сердце живет любовь!
Пусть в праздник женской красоты и очарования весна цветёт в душе, а в сердце живёт ожидание чудес и приятных сюрпризов, будьте всегда удивительны, неповторимы и совершенны!
Поздравления с 8 марта в смс
С 8 Марта поздравляю
И от всей души желаю
Нежности, тепла и ласки,
Яркой жизни, словно в сказке!
Любви, тепла и красоты,
Уюта, счастья, доброты.
Букетов много, самых ярких.
Слов и подарков. С 8 Марта!
8 Марта — чудный день!
Пускай мечты сбываются,
Удача, счастье и любовь
Тебе пусть улыбаются!