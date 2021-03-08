С праздником весны! Теплые поздравления с 8 марта в стихах, прозе и смс

С праздником весенним!

С днём 8 Марта!

Пусть здоровье будет

Лучшим из подарков!



Пожелаю счастья,

Молодости вечной,

И шагать по жизни

Бодро и беспечно!

С прекрасным праздником весны

Мы Вас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любви

От всей души мы Вам желаем!



И солнце пусть Вам ярко светит,

И птички радостно поют,

Пусть в Вашем доме воцарятся

Веселье, мир, тепло, уют.



Когда вокруг звенит капель

И раздается птичек пение,

Почувствуйте весны приход —

Примите наши поздравления!