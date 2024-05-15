Межрегиональный фестиваль авторского анимационного кино «КЛЁН» пройдет в Алтайском крае

Фестиваль включает в себя серию мероприятий: показы конкурсных анимационных работ, презентации ведущих российских студий анимационного кино, круглые столы, образовательные мастер-классы и др.
Для участия в Фестивале приглашаются:
- молодые специалисты-аниматоры;
- участники детских анимационных и мультипликационных студий;
- обучающиеся художественных объединений и организаций;
- студенческая молодежь;
- участники детских технопарков, воспитанники объединений научно-технического творчества;
- иные категории детей и молодежи, увлеченные анимацией, а также профессиональные аниматоры.
В результате реализации проекта предполагается объединение начинающих и профессиональных аниматоров Алтайского края в «Ассоциацию», которая должна стать творческой площадкой на базе Алтайского государственного института культуры для обмена опытом на постоянной основе, установления долгосрочных связей с представителями всероссийского профессионального сообщества, а также для привлечения внимания населения и администрации региона к анимационному искусству.
Яркой PR-акцией Фестиваля станет закладка Кленовой аллеи в парке «Изумрудный». Также планируется создание постоянно-действующего сайта Фестиваля межрегионального авторского анимационного кино «Клён», позволяющего сделать данный проект мультипликативным.
Проведение заочного этапа Фестиваля — 1 июня–30 августа 2024 года, очного этапа — 19–21 сентября 2024 года.
Подробнее со сроками проведения, мероприятиями и конкурсной программе можно познакомиться в положении на официальном сайте АГИК и странице фестиваля в ВК.
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