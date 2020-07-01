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Жизнь
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Мы голосуем за Конституцию сильной страны — Елыкомов

Депутат Государственной Думы от Алтайского края, член Президиума Регионального политсовета «Единой России» Валерий Елыкомов проголосовал за внесение изменений в Основной закон страны и присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести». На избирательный участок депутат привел первоклассницу-внучку.

-Считаю то, что заложено на сегодняшний день в поправках, это законодательство социального государства, это — защищенность и старых, и малых. Поэтому я сегодня пришел с внучкой Настей. Она у нас первоклассница, и я постараюсь ей объяснить, что сегодня мы с ней голосовали за то, чтобы она жила в другом, более комфортном для жизни государстве, — рассказал депутат. — А для меня, как законотворца, сегодняшний день, действительно, важный. Я искренне считаю, что мы голосуем за конституцию сильной страны.

По мнению Валерия Елыкомова, в новых поправках зафиксированы базисные понятия о том, какой должна быть медицина. «В поправке сказано: все должны получать качественную медицинскую помощь. Если это в конституции есть, то для нашего Алтайского края, это означает, что село, а также малые города, которые на сегодняшний день пострадали от перестроечных процессов в медицине, получат качественно иное развитие здравоохранения, — заключил Елыкомов. — Опираясь на эти принципиальные, базисные вопросы, которые отражены в Основном законе в нескольких фразах, в дальнейшем мы, законодатели, будем разрабатывать законы.

Источник: altai-ter.er.ru

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