«Мы гордимся Алтайским госуниверситетом!»: Министр образования и науки региона оценил работу опорного вуза в 2019 году

Сегодня, 28 января, в Алтайском государственном университете состоялось открытое заседание ученого совета АлтГУ, основным вопросом которой стал отчет ректора Сергея Бочарова о работе опорного вуза Алтайского края в 2019 году.

В работе заседания ученого совета АлтГУ приняли участие представители Правительства Алтайского края, администрации Барнаула, депутаты Алтайского краевого законодательного собрания, бизнес-структур и высших учебных заведений региона, Попечительского совета и Совета выпускников АлтГУ, а также ректората, факультетов, филиалов и колледжа опорного университета, главы студенческой администрации, представители студенческих объединений вуза.

В президиум конференции во главе с министром образования и науки Алтайского края Максимом Костенко вошли председатель комитета Алтайского краевого законодательного собрания по здравоохранению и науке Александр Лазарев, академик РАН, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая Анатолий Деревянко.

В начале своего выступления Сергей Бочаров напомнил о том, что в 2019 году Алтайский госуниверситет успешно прошел процедуру государственной аккредитации и лицензирования новых направлений подготовки, благодаря чему опорный вуз Алтайского края до 2025 года гарантирует получение диплома гособразца.

Прошедший год для АлтГУ стал третьим годом эффективной реализации программы развития опорного университета. По результатам комплексной оценки в 2019 г. Алтайский госуниверситет вошел в десятку наиболее эффективных вузов среди опорных университетов и получил дополнительное финансирование в размере 47,8 млн. рублей, что на 15,8 млн. рублей больше, чем в 2018 году. Эти средства будут использованы на развитие материальной базы вуза и стимулирование научно-исследовательской деятельности ученых.

Открытое заседание ученого совета АлтГУ Архив АлтГУ

«В 2019 году Алтайский государственный университет расширил и укрепил свое присутствие в международных и национальных рейтингах, что является одним из приоритетов развития нашего университета, — отметил в своем выступлении СергейБочаров. — В планах АлтГУ — дальнейшее участие в национальных проектах „Наука“ и „Образование“. Это также одна из приоритетных задач Алтайского госуниверситета, в соответствии с которой мы будем модернизировать нашу образовательную и научную деятельность, работу с местными сообществами с ориентацией на развитие экономики Алтайского края. Так, например, совместно с Министерством образования и науки в настоящее время мы подготавливаем „Дом научных коллабораций“, который откроется в нашем университете с 1 сентября 2020 года и будет направлен на специализированную подготовку школьников с 6-го по 11 классы. Среди реализованных и реализуемых в рамках нацпроекта „Образование“ можно отметить проекты „Билет в будущее“, „Экспорт образования“ и другие. В целом, следует отметить, что совокупный доход Алтайского государственного университета от участия в Национальных проектах РФ в 2019 году превысил 40,7 млн. рублей».

Еще одни приоритетом развития АлтГУ в 2019 г. была подготовка к конкурсу на присвоение статуса национального исследовательского университета. В результате, по 6 показателям оценки НИУ из 12 АлтГУ повысил категорию в 2019 г., в т.ч. по 4 показателям, связанным с числом публикаций и динамикой доходов опорный вуз региона достиг наивысшей категории оценки. В завершение отчета ректор АлтГУ назвал приоритеты развития университета на 2020 год.

Открытое заседание ученого совета АлтГУ Архив АлтГУ

После окончания выступления Сергея Бочарова в рамках прений своими впечатлениями от доклада поделились члены трудового коллектива вуза и почетные гости. В частности, министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко от имени Губернатора Алтайского края и председателя Правительства региона Виктора Томенко поблагодарил весь коллектив опорного вуза за самоотверженное служение на ниве образования и науки региона.

вуз на 150 процентов ориентируется на социально-экономическое развитие края и создает коллаборацию вузов в регионе, где каждый является центром компетенций в своей области, направлении и профиле. Мы гордимся Алтайским госуниверситетом, и тем, что он создает эту объединяющую атмосферу в региональной системе образования. Но существующий статус накладывает на вуз и ряд ответственностей, которые необходимо учитывать, реализуя и выстраивая свои планы. И мы уверены, что они будут соответствовать утвержденной в крае стратегии развития до 2025 года", — подчеркнул минитстр.

В завершение выступления главы регионального Минобрнауки состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки Алтайского края и опорным вузом региона.

«Впечатляющим» назвал отчет ректора АлтГУ и председатель комитета Алтайского краевого законодательного собрания по здравоохранению и науке Александр Лазарев.

«Алтайский госуниверситет не стоит на месте, он живет, развивается, укрепляется его материально-техническая база, новые образовательные и научные программы наполняются новой техникой и новым содержанием, в целом вуз прирастает новыми кандидатами и докторами наук. Отчет ректора показывает, что университет движется вперед и уровень его материального благополучия улучшается», — отметил Александр Лазарев, вручив ректору АлтГУ от имени председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра Алексеевича Романенко памятную медаль, выпущенную 80-летию представительной власти в Алтайском крае.

На открытом заседании ученого совета АлтГУ также были озвучены итоги конкурса среди учебных подразделений за 2019 г., а в завершение его участники единогласно признали работу ректора АлтГУ и администрации опорного вуза в 2019 году удовлетворительной и утвердили все положения, внесенные в проект решения конференции.