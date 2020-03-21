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Жизнь

Ми-ми-ми: Барнаульский зоопарк показал видео с новорожденным кенгуру

На странице Барнаульского зоопарка опубликовали ролик с крохой-кенгуру, который сидит у мамы в сумке.

Австралия. Кенгуру.
Австралия. Кенгуру.
СС0

Сотрудники «Лесной сказки» пишут, что мамой стала кенгуру Чаки.

«Малыш-кенгуренок появляется на свет совсем крохой, не больше фасолинки, перебирается в теплую и уютную сумку мамы и развивается там в течение шести месяцев, по истечении которых уже выбирается из сумки и радует нас своей красотой», — отметили работники зоопарка.

Они попросиили барнаульцев и гостей города соблюдать тишину и спокойствие у вольеров, не стучать по стеклам, пытаясь привлечь внимание.

Напомним, ранее Барнаульский зоопарк на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео со спящими камышовыми котятами.

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