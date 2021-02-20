«Мы могли потерять людей»: почему затопили космическую станцию «Мир»

Комментируя вывод станции из эксплуатации, Коптев подчеркнул: «Решения были приняты на основании того, что на станции начали появляться очень существенные отказы, мы теряли связь, управление станцией, был пожар. Мы имели целый ряд выходов из строя принципиальных систем, которые мы не могли восполнить. Мы находились в ситуации, когда мы могли потерять не просто станцию, но потерять людей, которые находились на ней».

Экс-глава Российского космического агентства также отметил, что если бы сегодня эта ситуация повторилась, то он бы поступил точно так же.

Я бы сделал то же самое и по той же самой процедуре, как это было сделано тогда", — уверен Юрий Коптев.

Отметим, что 20 февраля исполняется 35 лет с начала развертывания на орбите станции из нескольких модулей «Мир». В этот день в 1986 года на орбиту был запущен базовый блок. Всего же станция состояла из семи модулей, пишет РИА Новости.

За все время комплекс принял 104 космонавтов из 12 стран. Станция просуществовал на орбите 4594 дня и за это время пролетела более 3,6 миллиардов километров — это расстояние больше, чем от Земли до Урана.

23 марта 2001 года станция была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане.