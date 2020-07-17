«Нравственность есть Правда». Ответьте на вопросы о творчестве Шукшина и получите призы

Altapress.ru совместно с Министерством культуры Алтайского края к 91-летию со дня рождения режиссера, актера и писателя Василия Шукшина проводит конкурс. Все очень просто — нужно отгадать, из какого фильма, произведения или публицистики Шукшина приведены фразы и до 22 июля 12:00 отправить ответы на электронный адрес yaishukshin@yandex.ru . Первые три участника, которые верно ответят на все вопросы, получат памятные подарки. Удачи!

«Руку , товарищ! Грустно , когда драгоценное человеческое время тратится так бездарно. Грустно и потому , что — вот пришел человек в этот мир… Чтобы , конечно , потрудиться , вырастить хлеб , сделать чудесную машину , построить дом , но еще — чтобы не пропустить ПРЕКРАСНОГО в этом мире. Прекрасное несет людям ИСКУССТВО , и МЫСЛЬ тоже несет прекрасное»

товарищ! Грустно когда драгоценное человеческое время тратится так бездарно. Грустно и потому что — вот пришел человек в этот мир… Чтобы конечно потрудиться вырастить хлеб сделать чудесную машину построить дом но еще — чтобы не пропустить ПРЕКРАСНОГО в этом мире. Прекрасное несет людям ИСКУССТВО и МЫСЛЬ тоже несет прекрасное» «Редкого терпения люди! Я не склонен ни к преувеличениям , ни к преуменьшениям национальных достоинств русского человека , но то , что я видел , что привык видеть с малых лет , заставляет сказать: столько , сколько может вынести русская женщина , сколько она вынесла , вряд ли кто сможет больше , и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо»

ни к преуменьшениям национальных достоинств русского человека но то что я видел что привык видеть с малых лет заставляет сказать: столько сколько может вынести русская женщина сколько она вынесла вряд ли кто сможет больше и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо» «Сразу на арапа берут! „Гражданин!..“ Какой я вам гражданин? Я вам — товарищ и даже друг и брат»

«Сильный в этом мире узнает все: позор , и муки , и суд над собой , и радость врагов»

и муки и суд над собой и радость врагов» «Фурсетка ты! В пальто и в шляпе. Вот , сейчас дам! Видел кулак у меня? Я им двухгодовалого бычка с ног валю»

сейчас дам! Видел кулак у меня? Я им двухгодовалого бычка с ног валю» «Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания , чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак , идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе -- зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос… Но тогда -- зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит , это не есть нечто вечное , непреходящее , а есть временное средство , как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность , в вечную огромную силу и в вечный порядок , который будет»

чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе -- зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос… Но тогда -- зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит это не есть нечто вечное непреходящее а есть временное средство как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность в вечную огромную силу и в вечный порядок который будет» «Что-то остается в нас от родины такое , что живет в нас всю жизнь , то радуя , то мучая , и всегда кажется , что мы ее , родину , когда-нибудь еще увидим»

что живет в нас всю жизнь то радуя то мучая и всегда кажется что мы ее родину когда-нибудь еще увидим» «Вот ржет-то… Может , разбудить его , а? Сказать , что у него дом сгорел, — ему тогда не до смеха будет!»

разбудить его а? Сказать что у него дом сгорел, — ему тогда не до смеха будет!» «Увидел , человек нуждается в помощи, — бери и помогай. Не спрашивай»

человек нуждается в помощи, — бери и помогай. Не спрашивай» «Вот вы там хотите , чтобы все люди жили одинаково… Два полена и то сгорают неодинаково , а вы хотите , чтоб люди прожили одинаково!»

Шукшинские дни на Алтае-2019. Анна Зайкова. Шукшинские дни на Алтае-2019. Анна Зайкова. Шукшинские дни на Алтае-2019. Анна Зайкова.

В чем еще можно поучаствовать

Altapress.ru также запустил фотопроект «Я и Шукшин». Он будет идти в онлайн и оффлайн режиме.

Первый заочный этап подразумевает виртуальную выставку фотографий людей, которые любят Шукшина и приезжали на праздничные дни, посвященные земляку.

На втором очном этапе из снимков будет сделана большая инсталляция. Она станет олицетворением народной любви и признания к знаменитому писателю и режиссеру.

До 22 июля пройдет сбор фотографий. Снимки будут выставлены на сайте altapress.ru.

Фотографии должны быть с Шукшинских дней на Алтае. Не важно, какого года (архивные даже приветствуются) и с какого места — смотрели ли вы концерт на горе Пикет, были в музее Шукшина или приветствовали звезд на красной дорожке у театра драмы в Барнауле.

Шукшинские дни на Алтае-2019. Анна Зайкова.

Фотографии можно прислать любым удобным способом:

Отправить на почтовый ящик yaishukshin@yandex.ru. Укажите ФИО автора фото , кто на нем изображен. И обязательно расскажите историю своего знакомства с творчеством Шукшина или как вы побывали на Шукшинских днях на Алтае. Отправить в сообщения социальных сетей altapress.ru — «Вконтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook. Также не забудьте указать ФИО и рассказать свою историю. Опубликовать фотографию в своем профиле в социальных сетях с хэштегом #я_и_шукшин.

Виртуальная выставка будет выставлена на сайте 25 июля, в день рождения земляка.

В следующем году проект «Я и Шукшин» получит логическое продолжение. Фотографии всех участников распечатают и сделают из них большую инсталляцию в виде фигуры памятника Шукшина на горе Пикет.

Открытие инсталляции пройдет в Шукшинские дни в 2021 году.

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