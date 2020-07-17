«Нравственность есть Правда». Ответьте на вопросы о творчестве Шукшина и получите призы

- «Руку, товарищ! Грустно, когда драгоценное человеческое время тратится так бездарно. Грустно и потому, что — вот пришел человек в этот мир… Чтобы, конечно, потрудиться, вырастить хлеб, сделать чудесную машину, построить дом, но еще — чтобы не пропустить ПРЕКРАСНОГО в этом мире. Прекрасное несет людям ИСКУССТВО, и МЫСЛЬ тоже несет прекрасное»
- «Редкого терпения люди! Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям национальных достоинств русского человека, но то, что я видел, что привык видеть с малых лет, заставляет сказать: столько, сколько может вынести русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли кто сможет больше, и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо»
- «Сразу на арапа берут! „Гражданин!..“ Какой я вам гражданин? Я вам — товарищ и даже друг и брат»
- «Сильный в этом мире узнает все: позор, и муки, и суд над собой, и радость врагов»
- «Фурсетка ты! В пальто и в шляпе. Вот, сейчас дам! Видел кулак у меня? Я им двухгодовалого бычка с ног валю»
- «Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе -- зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос… Но тогда -- зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет»
- «Что-то остается в нас от родины такое, что живет в нас всю жизнь, то радуя, то мучая, и всегда кажется, что мы ее, родину, когда-нибудь еще увидим»
- «Вот ржет-то… Может, разбудить его, а? Сказать, что у него дом сгорел, — ему тогда не до смеха будет!»
- «Увидел, человек нуждается в помощи, — бери и помогай. Не спрашивай»
- «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково… Два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтоб люди прожили одинаково!»
В чем еще можно поучаствовать
Altapress.ru также запустил фотопроект «Я и Шукшин». Он будет идти в онлайн и оффлайн режиме.
Первый заочный этап подразумевает виртуальную выставку фотографий людей, которые любят Шукшина и приезжали на праздничные дни, посвященные земляку.
На втором очном этапе из снимков будет сделана большая инсталляция. Она станет олицетворением народной любви и признания к знаменитому писателю и режиссеру.
До 22 июля пройдет сбор фотографий. Снимки будут выставлены на сайте altapress.ru.
Фотографии должны быть с Шукшинских дней на Алтае. Не важно, какого года (архивные даже приветствуются) и с какого места — смотрели ли вы концерт на горе Пикет, были в музее Шукшина или приветствовали звезд на красной дорожке у театра драмы в Барнауле.
Фотографии можно прислать любым удобным способом:
- Отправить на почтовый ящик yaishukshin@yandex.ru. Укажите ФИО автора фото, кто на нем изображен. И обязательно расскажите историю своего знакомства с творчеством Шукшина или как вы побывали на Шукшинских днях на Алтае.
- Отправить в сообщения социальных сетей altapress.ru — «Вконтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook. Также не забудьте указать ФИО и рассказать свою историю.
- Опубликовать фотографию в своем профиле в социальных сетях с хэштегом #я_и_шукшин.
Виртуальная выставка будет выставлена на сайте 25 июля, в день рождения земляка.
В следующем году проект «Я и Шукшин» получит логическое продолжение. Фотографии всех участников распечатают и сделают из них большую инсталляцию в виде фигуры памятника Шукшина на горе Пикет.
Открытие инсталляции пройдет в Шукшинские дни в 2021 году.
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