Мы не можем вылечить аутизм, но сделать зубы здоровыми в наших руках

В фонде «Облака» более 80 семей, а это значит, что детей еще больше. Такую веселую ватагу детей не запомнить сразу. Но есть некоторые дети, истории которых попадают прямо в сердце, и ты думаешь об их судьбе каждый день.

Именно так случилось у меня с мальчиком Федей. Он самый нежный ребенок на свете. Хотя специалисты отмечают, что дети с аутизмом не могут выражать симпатию, но мне кажется, что это не о нашем мальчике. Правда, с ровесниками у него так не получается. Дети не понимают и не хотят принимать мальчика с особенным поведением.

Успех особенного ребенка полностью зависит от устремлений его родных. Без развивающих занятий, логопеда, дефектолога, плаванья, занятий на мелкую моторику и других активностей ребенок перестанет развиваться и не сможет быть самостоятельным. Поэтому мама старается водить мальчика на самые разные развивающие занятия. Так, все лето она его водила на речку. Мальчик обожает нырять. Его этому в прошлом году научил специалист, тогда фонду удалось оплатить семье занятие в бассейне.

Федор. Фонд «Облака» Федор. Фонд «Облака» Федор. Фонд «Облака»

Аутизм каждого ребенка проявляется по-своему. Федя, например, до трех лет совсем не отзывался на собственное имя. Его очень тяжело что-то попросить сделать, поэтому мама применяет разные хитрости. Так, делая поделки из цветной бумаги со специалистом, мама большую часть сделала своими руками. Но все это время Федя стоял рядом, наблюдал, учился и украдкой брал кружочки и приклеивал к бумажной машинке. Даже такая малейшая коммуникация ребенка уже большой шаг в его развитии.

Прайс. Фонд «Облака»

По данным ВОЗ, в среднем в мире один ребенок из 160 имеет расстройство аутистического спектра. Ребенка с таким заболеванием нельзя излечить. Можно значительно улучшить социальное функционирование и адаптацию человека в обществе. Часто такие особенные дети находят свое увлечение, на котором они концентрируют все свое внимание. Главное найти именно то самое занятие. Сейчас у мамы в планах попробовать музыкотерапию для маленького Феди.

Но мальчик, как и все дети, страдает и типичными заболевания, например больные зубки. Только мальчишке не просто так вылечить зубы, для этого необходим общий наркоз и лечение сразу всей полости рта.

Мы с вами уже собрали на лечение Феди 7900 рублей. Но этого оказалось недостаточно. Врачи, посмотрев зубки мальчика, назначили лечение на сумму 25160 рублей. Такое дорогое лечение неподъемная ноша для мамы.

Благотворительный фонд «Облака» решил организовать фонд медицинской помощи. Нам нужны регулярные пожертвования, чтобы мы могли оплачивать медицинские услугу малоимущим, многодетным семьям, детям инвалидам. Даже небольшая сумма поможет Феде и другим деткам получить полноценное медицинское обслуживание.

Чтобы совершить пожертвование, нужно зайти на сайт фонда «Облака» и ввести любую посильную сумму.

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