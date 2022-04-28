28 апреля
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Жизнь

Мы не третьи лица. Жильцы барнаульского дома борются против жилищного проекта бывших банкиров

О том, что в их стареньком доме грядет большая перестройка, мои собеседники узнали случайно. С месяц назад в домофон позвонил незнакомый мужчина: «Я — строитель, пришел посмотреть, где у вас в подъезде сделать дверь». Вскоре выяснилось, что нежилое помещение на первом этаже перевели в жилое и в нем появятся квартиры. Ну, а входы-выходы пробьют в подъездах. «А почему нас не спросили? А если будет обрушение?» — делились своим беспокойством жильцы на встрече с altapress.ru.

Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Altapress.ru

Дом-ветеран

Трехэтажный дом на улице Профинтерна, 7 (что в пяти минутах от новой стройки на месте стадиона «Локомотив») когда-то наверняка считался симпатичным — изюминка в нем точно есть.

Сейчас же в глаза бросается облупившаяся штукатурка, разрушенное крыльцо и большая трещина в полу среднего подъезда. Ну, а что поделать? Возраст. Дому — 66 лет, говорят жильцы.

Валентина Лякишева — одна из тех, кто пришел на встречу с altapress.ru, живет здесь с 1957 года. «Столько не живут», — шутит она.

По ее словам, дом этот много лет находился в ведении железной дороги. Поначалу на первом этаже был детсад для малышей железнодорожников. Потом поселился железнодорожный архив.

Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Altapress.ru

Помещение жило более-менее автономно от соседей (вход в архив со стороны улицы, в квартиры — со двора). А лет семь-восемь назад его передали городу. И вот теперь у него новый собственник с далекоидущими планами.

«Если бы не этот звонок в домофон, мы бы так и не узнали, что он задумал», — говорит Валентина Григорьевна.

Факт

  • Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7 построен в 1956 году,) стены кирпичные.
  • В нем три этажа, три подъезда и 20 квартир.
  • Нежилое помещение, переведенное в статус жилого, занимает площадь 364 кв. метра.
  • Вход в бывший архив с улицы Профинтерна, входы в подъезды — со двора.
Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Altapress.ru

Бывшие банкиры

Новый сосед в этом доме определился по итогам аукциона в октябре 2020-го. Победителем торгов признали барнаульскую фирму «СБС-трейд», заплатившую 6,5 млн рублей, следует из отчета комитета по управлению муниципальной собственностью.

Совладельцы фирмы — Вадим Бадин и Сергей Сычев — люди не особо публичные, но в Барнауле известные. Хотя бы тем, что им (а также брату Сергея Александру Сычеву) принадлежало около четверти акций «АлтайБизнесБанка» — ныне, впрочем, ликвидированного.

Сейчас же все трое — соучредители фирмы «Мегион», «прописанной» там же, где и торговый центр «Мегион» на ул. Юрина, по данным единого госреестра юрлиц.

Но нового соседа мои собеседники в глаза не видели. Встретиться им довелось только с его представителем. И то — по их инициативе и после того, как узнали о грядущей перестройке и стали бить в колокола.

Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Altapress.ru

Секретный план

Встреча эта состоялась 5 апреля — меньше месяца назад. На ней и были раскрыты планы перестройки — правда, не полностью.

Оказалось, новый сосед намерен соорудить восемь квартир с пятью выходами в подъезды. Жильцам на этой встрече удалось взглянуть на страничку плана переустройства и даже сфотографировать ее.

«Предоставить нам проект в полном объеме представитель собственника отказался», — продолжает Ольга Константинова, участница встречи и тоже жительница дома.

Отказалась предоставить проект и администрация Железнодорожного района. Казалось бы, почему людям не положено знать, что сделают в их подъездах и на их имуществе?

«Нам ответили, что не обязаны предоставлять проекты третьим лицам. Но какие же мы третьи лица? Мы заинтересованные», — говорит Ольга Константинова.

Дом на ул. Профинтерна, 7. Вид со двора.
Дом на ул. Профинтерна, 7. Вид со двора.
Altapress.ru

Людей не спросили

Здесь сделаем небольшое, но важное отступление. Перед тем как начать преобразование бывшего архива, новый собственник (администрация района указывает Александра Сычева) подал заявку о переводе нежилого помещения в жилое.

И вот в январе 2022-го глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев подписал постановление № 17 и тем самым перевел помещение в статус жилого и согласовал проект переустройства и перепланировки. И то, и другое — в одном документе.

При этом «перевод в статус жилого» и «перепланировка» — две разные муниципальные услуги, на каждую горадминистрация утвердила свой регламент, который требует от заявителя разного набора документов.

Так, в первом случае не нужно предоставлять в администрацию согласие соседей на перевод в жилое (протокол общего собрания), во втором — нужно.

Документ. Одобрение.
Документ. Одобрение.
Pixabay.com

И на встрече с корреспондентом altapress.ru жильцы никак в толк взять не могли: почему их ни о чем не спросили? У них же многоквартирный дом, не индивидуальный. Собираются пробить целых пять дверей в капитальных стенах — и молчок.

«Готовится перепланировка, стены в подъезде несущие, являются общедомовым имуществом. Надо было провести общее собрание собственников и получить согласие на перепланировку 100% - этого требует статья 40 Жилищного кодекса», — считает Ольга Константинова.

Однако после того, как люди начали разбираться, первый замглавы этой же администрации Лев Ночевной письменно заверил жильцов: нарушений нет. Муниципальная услуга оказана в соответствии с регламентом. А если есть претензии к собственнику — идите в суд.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Повышенная нагрузка

И все же больше всего жильцы беспокоятся, что их старенький дом просто не выдержит перестройки.

Шесть лет назад в Междуреченске рухнул целый подъезд пятиэтажки, вспоминают они. А все из-за чего? Строители начали разбирать кирпичную кладку в капитальной стене на первом этаже, нарушив правила. Погибли тогда, между прочим, двое.

Николай Ильницкий, еще один местный житель и строитель по профессии, берется показать мне «внутренний мир» дома и растолковать, чего опасаются люди.

Вот средний подъезд. В нем сейчас нет входов в квартиры на первом этаже. Но — появятся: не один, а сразу три — если, конечно, проект будет реализован, как задумано.

Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Altapress.ru
Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Altapress.ru
Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Altapress.ru

«Смотрите, площадочка маленькая. И они хотят три двери вырубить, а за дверью будет небольшой тамбур и еще два входа в квартиры. Это все капитальные стены, толстые. Кирпичные. Их тронь — и вся нагрузка ляжет на углы. Могут пойти трещины, а может и обрушение второго этажа произойти», — предполагает Ильницкий.

Мой собеседник продолжает: коммуникации в доме очень изношены — «в аварийном состоянии». «И сейчас хотят добавить восемь квартир. В каждой будет плита, холодильник, туалеты и т.п. А расчет нагрузок на коммуникации нам никто даже не показал», — констатирует Ильницкий.

Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Altapress.ru

Законный вопрос

Вообще, перестройка многоквартирных домов — очень непростая история.

Хочешь-не хочешь, а инициаторам перестроек, затрагивающих общие стены и коммуникации, приходится добывать согласие соседей — даже на вынос батареи на балкон, объединение лоджии с комнатой и установку кондиционера на фасаде.

Судьи, как правило, разрешают такие споры в пользу собственников, рассказывает Дмитрий Косов, юрист и руководитель «Алтайской ассоциации жилищного самоуправления»

«Дверные проемы в доме на ул. Профинтерна, 7 затрагивают несущие конструкции. И поэтому однозначно необходимо получить согласие всех собственников», — полагает Косов.

Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Altapress.ru

Инженерные коммуникации — это тоже общее имущество. И у собственника может возникнуть законный вопрос, почему его не спросили? Косов считает: скорее всего, все нагрузки проекта просчитаны — без этого в администрации проект вряд ли согласовали бы. Но людям-то об этом надо было открыто рассказать.

«Если бы им объяснили, что есть проектное решение по усилению конструкции, что это безопасно, что есть расчеты нагрузок на инженерные сети — может быть, реакция собственников была бы другой», — рассуждает Косов.

Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Дом в Барнауле на ул. Профинтерна, 7.
Altapress.ru

«Локомотив» важнее

Между тем Александр Сычев, с которым поговорил altapress.ru, не очень понимает протестного настроя соседей. Ведь он как собственник не заинтересован в том, чтобы в доме пошли трещины или случилось обрушение. Все необходимые документ на проекты получены.

«В наше время не может так быть, чтобы не было разрешительных документов, это не 1990-е годы, когда можно было построить и потом узаконить», — сказал Александр Сычев.

Бизнесмен посоветовал altapress.ru и жильцам дома обратиться в городской комитет по архитектуре и там узнать о безопасности проекта. «А то, что люди волнуются… Я бы волновался, что на „Локомотиве“ строится дом. Был прекрасный стадион, а вы что-то мимо прошли», — сказал он.

Что ж, altapress.ru воспользоваться советом и сделал запрос в пресс-службу администрации Барнаул — ответ пока не получен.

Дом на ул. Профинтерна, 7. В центре - вход в помещение бывшего архива железной дороги.
Дом на ул. Профинтерна, 7. В центре — вход в помещение бывшего архива железной дороги.
Altapress.ru

Ударные темпы

Надо сказать, что Дмитрий Косов много раз изучал и разруливал (и в судах, и до суда) конфликты собственников в многоквартирных домах.

«Люди часто противятся новшествам из-за неведения, и это нормальное явление, — объясняет он. — С этой точки зрения я бы поставил в укор администрации района и управлению по архитектуре, что они не известили людей о том, что будет сделано».

Со своей стороны жильцы намерены подать иск в суд в самое ближайшее время. Ответчиком будет администрация города — постановление о переводе помещения в жилое и согласовании перепланировки они потребуют признать незаконным.

Тем временем преобразование бывшего архива в жилье хотят завершить ударными темпами — за 1,5 месяца, раскачали жильцы. Такое заявление сделал представитель собственника еще на апрельской встрече. Однако соседи настроены защищать свои права весьма решительно.

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