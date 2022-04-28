Мы не третьи лица. Жильцы барнаульского дома борются против жилищного проекта бывших банкиров

О том, что в их стареньком доме грядет большая перестройка, мои собеседники узнали случайно. С месяц назад в домофон позвонил незнакомый мужчина: «Я — строитель, пришел посмотреть, где у вас в подъезде сделать дверь». Вскоре выяснилось, что нежилое помещение на первом этаже перевели в жилое и в нем появятся квартиры. Ну, а входы-выходы пробьют в подъездах. «А почему нас не спросили? А если будет обрушение?» — делились своим беспокойством жильцы на встрече с altapress.ru .

Дом-ветеран

Трехэтажный дом на улице Профинтерна, 7 (что в пяти минутах от новой стройки на месте стадиона «Локомотив») когда-то наверняка считался симпатичным — изюминка в нем точно есть.

Сейчас же в глаза бросается облупившаяся штукатурка, разрушенное крыльцо и большая трещина в полу среднего подъезда. Ну, а что поделать? Возраст. Дому — 66 лет, говорят жильцы.

Валентина Лякишева — одна из тех, кто пришел на встречу с altapress.ru, живет здесь с 1957 года. «Столько не живут», — шутит она.

По ее словам, дом этот много лет находился в ведении железной дороги. Поначалу на первом этаже был детсад для малышей железнодорожников. Потом поселился железнодорожный архив.

Дом в Барнауле на ул. Профинтерна , 7. Altapress.ru

Помещение жило более-менее автономно от соседей (вход в архив со стороны улицы, в квартиры — со двора). А лет семь-восемь назад его передали городу. И вот теперь у него новый собственник с далекоидущими планами.

«Если бы не этот звонок в домофон, мы бы так и не узнали, что он задумал», — говорит Валентина Григорьевна.

Факт Дом в Барнауле на ул. Профинтерна , 7 построен в 1956 году,) стены кирпичные.

7 построен в 1956 году,) стены кирпичные. В нем три этажа , три подъезда и 20 квартир.

три подъезда и 20 квартир. Нежилое помещение , переведенное в статус жилого , занимает площадь 364 кв. метра.

переведенное в статус жилого занимает площадь 364 кв. метра. Вход в бывший архив с улицы Профинтерна , входы в подъезды — со двора.

Дом в Барнауле на ул. Профинтерна , 7. Altapress.ru

Бывшие банкиры

Новый сосед в этом доме определился по итогам аукциона в октябре 2020-го. Победителем торгов признали барнаульскую фирму «СБС-трейд», заплатившую 6,5 млн рублей, следует из отчета комитета по управлению муниципальной собственностью.

Совладельцы фирмы — Вадим Бадин и Сергей Сычев — люди не особо публичные, но в Барнауле известные. Хотя бы тем, что им (а также брату Сергея Александру Сычеву) принадлежало около четверти акций «АлтайБизнесБанка» — ныне, впрочем, ликвидированного.

Сейчас же все трое — соучредители фирмы «Мегион», «прописанной» там же, где и торговый центр «Мегион» на ул. Юрина, по данным единого госреестра юрлиц.

Но нового соседа мои собеседники в глаза не видели. Встретиться им довелось только с его представителем. И то — по их инициативе и после того, как узнали о грядущей перестройке и стали бить в колокола.

Дом в Барнауле на ул. Профинтерна , 7. Altapress.ru

Секретный план

Встреча эта состоялась 5 апреля — меньше месяца назад. На ней и были раскрыты планы перестройки — правда, не полностью.

Оказалось, новый сосед намерен соорудить восемь квартир с пятью выходами в подъезды. Жильцам на этой встрече удалось взглянуть на страничку плана переустройства и даже сфотографировать ее.

«Предоставить нам проект в полном объеме представитель собственника отказался», — продолжает Ольга Константинова, участница встречи и тоже жительница дома.

Отказалась предоставить проект и администрация Железнодорожного района. Казалось бы, почему людям не положено знать, что сделают в их подъездах и на их имуществе?

«Нам ответили, что не обязаны предоставлять проекты третьим лицам. Но какие же мы третьи лица? Мы заинтересованные», — говорит Ольга Константинова.

Дом на ул. Профинтерна , 7. Вид со двора. Altapress.ru

Людей не спросили

Здесь сделаем небольшое, но важное отступление. Перед тем как начать преобразование бывшего архива, новый собственник (администрация района указывает Александра Сычева) подал заявку о переводе нежилого помещения в жилое.

И вот в январе 2022-го глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев подписал постановление № 17 и тем самым перевел помещение в статус жилого и согласовал проект переустройства и перепланировки. И то, и другое — в одном документе.

При этом «перевод в статус жилого» и «перепланировка» — две разные муниципальные услуги, на каждую горадминистрация утвердила свой регламент, который требует от заявителя разного набора документов. Так, в первом случае не нужно предоставлять в администрацию согласие соседей на перевод в жилое (протокол общего собрания), во втором — нужно.

Документ. Одобрение. Pixabay.com

И на встрече с корреспондентом altapress.ru жильцы никак в толк взять не могли: почему их ни о чем не спросили? У них же многоквартирный дом, не индивидуальный. Собираются пробить целых пять дверей в капитальных стенах — и молчок.

«Готовится перепланировка, стены в подъезде несущие, являются общедомовым имуществом. Надо было провести общее собрание собственников и получить согласие на перепланировку 100% - этого требует статья 40 Жилищного кодекса», — считает Ольга Константинова.

Однако после того, как люди начали разбираться, первый замглавы этой же администрации Лев Ночевной письменно заверил жильцов: нарушений нет. Муниципальная услуга оказана в соответствии с регламентом. А если есть претензии к собственнику — идите в суд.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Повышенная нагрузка

И все же больше всего жильцы беспокоятся, что их старенький дом просто не выдержит перестройки.

Шесть лет назад в Междуреченске рухнул целый подъезд пятиэтажки, вспоминают они. А все из-за чего? Строители начали разбирать кирпичную кладку в капитальной стене на первом этаже, нарушив правила. Погибли тогда, между прочим, двое.

Николай Ильницкий, еще один местный житель и строитель по профессии, берется показать мне «внутренний мир» дома и растолковать, чего опасаются люди.

Вот средний подъезд. В нем сейчас нет входов в квартиры на первом этаже. Но — появятся: не один, а сразу три — если, конечно, проект будет реализован, как задумано.

Дом в Барнауле на ул. Профинтерна , 7. Altapress.ru Дом в Барнауле на ул. Профинтерна , 7. Altapress.ru Дом в Барнауле на ул. Профинтерна , 7. Altapress.ru

«Смотрите, площадочка маленькая. И они хотят три двери вырубить, а за дверью будет небольшой тамбур и еще два входа в квартиры. Это все капитальные стены, толстые. Кирпичные. Их тронь — и вся нагрузка ляжет на углы. Могут пойти трещины, а может и обрушение второго этажа произойти», — предполагает Ильницкий.

Мой собеседник продолжает: коммуникации в доме очень изношены — «в аварийном состоянии». «И сейчас хотят добавить восемь квартир. В каждой будет плита, холодильник, туалеты и т.п. А расчет нагрузок на коммуникации нам никто даже не показал», — констатирует Ильницкий.

Дом в Барнауле на ул. Профинтерна , 7. Altapress.ru

Законный вопрос

Вообще, перестройка многоквартирных домов — очень непростая история.

Хочешь-не хочешь, а инициаторам перестроек, затрагивающих общие стены и коммуникации, приходится добывать согласие соседей — даже на вынос батареи на балкон, объединение лоджии с комнатой и установку кондиционера на фасаде.

Судьи, как правило, разрешают такие споры в пользу собственников, рассказывает Дмитрий Косов, юрист и руководитель «Алтайской ассоциации жилищного самоуправления»

«Дверные проемы в доме на ул. Профинтерна, 7 затрагивают несущие конструкции. И поэтому однозначно необходимо получить согласие всех собственников», — полагает Косов.

Дом в Барнауле на ул. Профинтерна , 7. Altapress.ru

Инженерные коммуникации — это тоже общее имущество. И у собственника может возникнуть законный вопрос, почему его не спросили? Косов считает: скорее всего, все нагрузки проекта просчитаны — без этого в администрации проект вряд ли согласовали бы. Но людям-то об этом надо было открыто рассказать.

«Если бы им объяснили, что есть проектное решение по усилению конструкции, что это безопасно, что есть расчеты нагрузок на инженерные сети — может быть, реакция собственников была бы другой», — рассуждает Косов.

Дом в Барнауле на ул. Профинтерна , 7. Altapress.ru

«Локомотив» важнее

Между тем Александр Сычев, с которым поговорил altapress.ru, не очень понимает протестного настроя соседей. Ведь он как собственник не заинтересован в том, чтобы в доме пошли трещины или случилось обрушение. Все необходимые документ на проекты получены.

«В наше время не может так быть, чтобы не было разрешительных документов, это не 1990-е годы, когда можно было построить и потом узаконить», — сказал Александр Сычев.

Бизнесмен посоветовал altapress.ru и жильцам дома обратиться в городской комитет по архитектуре и там узнать о безопасности проекта. «А то, что люди волнуются… Я бы волновался, что на „Локомотиве“ строится дом. Был прекрасный стадион, а вы что-то мимо прошли», — сказал он.

Что ж, altapress.ru воспользоваться советом и сделал запрос в пресс-службу администрации Барнаул — ответ пока не получен.

Дом на ул. Профинтерна , 7. В центре — вход в помещение бывшего архива железной дороги. Altapress.ru

Ударные темпы

Надо сказать, что Дмитрий Косов много раз изучал и разруливал (и в судах, и до суда) конфликты собственников в многоквартирных домах.

«Люди часто противятся новшествам из-за неведения, и это нормальное явление, — объясняет он. — С этой точки зрения я бы поставил в укор администрации района и управлению по архитектуре, что они не известили людей о том, что будет сделано».

Со своей стороны жильцы намерены подать иск в суд в самое ближайшее время. Ответчиком будет администрация города — постановление о переводе помещения в жилое и согласовании перепланировки они потребуют признать незаконным.

Тем временем преобразование бывшего архива в жилье хотят завершить ударными темпами — за 1,5 месяца, раскачали жильцы. Такое заявление сделал представитель собственника еще на апрельской встрече. Однако соседи настроены защищать свои права весьма решительно.