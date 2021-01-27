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Жизнь

«Мы поняли, что ее не сбила машина». В Магнитогорске живодер сбросил собаку с балкона жилой высотки

Об инциденте написал портал Life. По информации издания животное забежало погреться в подъезд жилой многоэтажки. Там пес встретил неизвестного, который сбросил его с большой высоты. Собаку спасли неравнодушные местные жители. Животное нашли под окнами здания и отвезли к ветеринару.

Бездомная собака
Бездомная собака
СС0

«Мы поняли, что ее не сбила машина. Первая мысль была, что её избили, пнули или что-то вроде этого. Загрузили в машину и повезли в ближайшую круглосуточную ветеринарную клинику, уже около 12 часов ночи. В клинике оказали первую помощь, остановили кровь, поставили капельницу, осмотрели собаку. Она уже на лапах не стояла, на задних. У собаки была явно заторможенная реакция, что-то типа сотрясения мозга», — рассказала Life местная жительница, подруга которой и нашла животное.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

Осмотрев собаку, медики заключили, что животное сбросили с большой высоты. Об этом говорит характер повреждений — травма позвоночника, ушиб, защемление нервов. Ветеринары не спешат давать утешительные прогнозы, хотя псу удалось пережить ночь после трагедии и начинает оказывать людям знаки внимания.

Данным случаем заинтересовалась полиция. Порталу Life пояснили, что на месте уже побывали участковый и оперативно-следственная группа. А жители уже начали искать для четвероного новых хозяев.

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