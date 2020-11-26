Предпринимательство — дело ответственное. А социальное предпринимательство — тем более. Фирма по производству протезно-ортопедических изделий по индивидуальным заказам «Алорто» была признана лучшим социальным предприятием Барнаула. И это совсем неудивительно. Сама продукция «Алорто» и подходы компании к своей работе ярко это иллюстрируют. Генеральный директор протезно-ортопедического центра «Алорто» Диана Колбунова рассказала altapress.ru о принципах, которые ставит предприятие во главу угла и планах на будущее.

— Диана Викторовна , «Алорто» всегда позиционируется , как социальное предприятие , созданное для того , чтобы помогать людям. Как долго работает протезно-ортопедический центр?

— Наше предприятие работает с 2008 года. С 2012 мы стали участвовать в тендерных закупках на обеспечение льготных категорий граждан техническими средствами реабилитации. В этом плане 2012 год стал для нас во многом определяющим.

В этом плане наши клиенты — это те люди, которые обеспечиваются со стороны государства и не платят за наши изделия, а закупщиком и плательщиком как раз выступает государство. При этом конечный получатель — это человек, который нуждается в наших изделиях.

Диана Колбунова. alorto.ru.

— В 2019 году «Алорто» было признано победителем конкурса «Лучший предприниматель Барнаула» в номинации лучшее социальное предприятие. Какие впечатления от победы и как оцениваете опыт участия в конкурсе?

— Конечно, было очень приятно, что нашу работу так высоко оценили. При этом опыт участия в такого рода конкурсах у нас уже был.

А когда нас признали победителями, это еще больше дало нам заряд для нашей деятельности. В будущем мы планируем и дальше принимать участие в конкурсе, который организует администрация города.

— В настоящее время вы работаете в первую очередь на Алтайский край и город Барнаул? Или в других регионах тоже активно представлены?

— Мы в полной мере также представлены в Республике Алтай. А вот в другие регионы мы не заходим по достаточно простой причине. У нас есть абсолютно четкое понимание того, что те изделия, которые мы выдаем, должны получать серьезное сопровождение.

Протезно-ортопедический центр АЛОРТО. alorto.ru.

Просто отдать получателю протез — это вообще не наша история. Важно понимать, что наша продукция — это индивидуальные изделия. И нам, как ответственной компании, очень важно отслеживать динамику, которая наблюдается у наших клиентов.

Допустим, человек, получивший протез, может поправиться или, наоборот, похудеть. А поэтому в таких случаях необходимо определенное вмешательство в протез, чтобы человек мог дальше эффективно использовать наше изделие.

В целом наша продукция называется одним емким словосочетанием — «технические средства реабилитации». То есть человек именно реабилитируется с помощью наших изделий.

А это значит, если то или иное изделие не будет подходить по размеру или своему функционалу, то, соответственно, мы получим отрицательную динамику.

Именно для того, чтобы все это проследить, предприятие должно быть в шаговой доступности от клиента.

Протезно-ортопедический центр АЛОРТО. alorto.ru.

Да, сегодня есть такая «набеговая», как я ее называют, практика в российских регионах. Когда приехали, выдали протез и уехали, а там хоть трава не расти. Но это, повторюсь, абсолютно не наша история.

— То есть «Алорто» предлагает своим клиентам полное сопровождение?

— Да. Сегодня мы серьезно развиваем медицинское направление в нашей работе. Например, практикуем корсетирование для детей со сколиозами. Но практика во всем мире говорит о том, что корсет Шено (ортопедический корсет, активно-корригирующее техническое устройство, выполненное в виде жесткой гильзы, имеет детали крепления, тазовый посадочный контур, а также дополнительные приспособления — прим. ред.) один не работает.

В данном случае необходимо занятие ЛФК, специальные гимнастики. В настоящее время мы можем предоставить своим клиентам целый комплекс услуг, включая консультации психолога.

Мы работаем со всеми категориями граждан, которые нуждаются в протезировании. И те люди, которые приходят первично протезироваться, они в обязательном порядке направляются к психологу.

Протезно-ортопедический центр АЛОРТО. alorto.ru.

Потому что в данном случае необходим комплексный подход — нужно работать как с физикой, так и с головой. И только после этого можно прогнозировать результат. А результат должен быть один — человек должен пользоваться изделием, чувствовать себя максимально полноценно, активно социализироваться.

Так что без комплексного подхода в этой сфере вообще ничего не работает.

— 2020 год заканчивается. Каким он был для вас и вашего предприятия?

— По понятным причинам нам не удалось выполнить все планы, которые мы верстали в начале года. Из-за пандемии у нас произошло понижение по коммерческим продажам, несколько спал поток клиентов. Были и другие проблемы, которые, конечно, испытали на себе не только мы.

Но тем не менее мы активно продолжаем работать. У нас социальное предприятие и нам нельзя останавливать деятельность, поскольку мы обеспечиваем граждан необходимыми им средствами.

— А на следующий год у компании какие планы?

— На самом деле планы наполеоновские. В 2021 году мы хотим расширить площади непосредственно на предмет предоставления реабилитационных услуг. Также планируем более серьезно и детально заниматься пациентами с детским церебральным параличом.

Протезно-ортопедический центр АЛОРТО. alorto.ru.

Кроме того, очень важно не забывать об учебе и обмене опытом. В этом году нам не получилось съездить к коллегам, поэтому в ближайшем будущем нам необходимо наверстать упущенное.

Помимо этого мы хотим вводить новые ортезы, которые будут более современными, более функциональными. Ну и, собственно, очень надеемся начать новый год с новыми силами.

— Что пожелаете бизнес-сообществу в будущем году?

— Чтобы все проблемы уходящего года остались в прошлом, чтобы у всех был трамплин и способность двигаться только вперед. Закон жизни таков, что всегда после черной полосы идет белая. И очень хочется верить, что она наступит в следующем году.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».