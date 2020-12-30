«Мы рады делиться с вами силой Алтая»: основатель «Алфит Плюс» рассказал, как легко и просто укрепить здоровье

Директор компании «Алфит Плюс» Валерий Корепанов рассказал altapress.ru, как 13 лет успешно занимается производством и реализацией натуральной продукции на растительной основе. Все рецептуры проверены врачебной практикой и уникальны. А сейчас это еще и очень важно, ведь без укрепления иммунитета никак нельзя.

«Алфит Плюс» — это команда профессионалов, благодаря работе которых предприятие много лет производит и реализует качественную натуральную фитопродукцию. Все процессы производства проходят по самым высоким стандартам.

— Валерий Сергеевич , как появилась компания «Алфит Плюс»?

— История создания нашего предприятия началась еще в далеком 1991 году, когда мой отец, врач-онколог, фитотерапевт и кандидат медицинских наук Сергей Валерьевич Корепанов основал Алтайский краевой фитоцентр «Алфит». Главной его задачей стала реабилитация онкологических больных с помощью фитотерапии. В 1995 году на базе фитоцентра основали фармацевтический завод «Гален».

Валерий Корепанов , основатель и директор компании «Алфит Плюс». Предоставлено altapress.ru.

Меня всегда, еще со школьных лет, интересовала медицина и народные методы врачевания. Этому, конечно же, способствовали семейные традиции и богатый опыт моего отца.

Я часто слышал благодарные отзывы людей, которым фитотерапия помогла поправить здоровье, и это во многом побудило меня к изучению целебных свойств растений. Чем старше я становился, тем больше меня увлекала эта тема и, в конечном итоге, все это определило мой выбор профессионального призвания.

В 2002 году поступил в Алтайский государственный медицинский университет. В студенческие годы продолжал работать в компании отца, но в скором времени почувствовал в себе силы встать на самостоятельный путь — так в 2007 году появился «Алфит Плюс».

— С чего начали , какой была первая продукция?

— Первой продукцией, которую вывели на рынок, стала серия профилактических кремов «Фитол», рецептура которых разработали совместно с экспертами фармацевтического завода «Гален».

После успеха решили расширить эту серию другими фитопродуктами — не только для наружного, но и для внутреннего применения. Ведь не секрет, что комплексное воздействие на организм имеет более положительный эффект.

Кстати, серия «Фитол» до сих пор востребована среди потребителей. В связи с тем, что на базе фитоцентра «Алфит» ведется специализированный прием врачей-фитотерапевтов, у нас есть возможность получать обратную связь, объективную оценку продукции и возможность развиваться с ориентацией на потребителя.

За 13 лет компания вывела на рынок более 150 наименований продукции, которая стабильно востребована не только в России, но и за пределами.

Компания «Алфит Плюс». Предоставлено altapress.ru.

— Какие ориентиры выбрали в управлении компанией?

— С первых дней существования компании я определил принцип работы, которому следуем и сейчас. Первое — это, конечно, выбор качественного и экологически чистого сырья. Поэтому мы работаем только с проверенными поставщиками. Разумеется, строгий контроль качества ведется не только на этапе закупки, но и на всех этапах создания продукта.

Чтобы процесс производства проходил по самым высоким стандартам, мы стараемся вовремя проводить модернизацию оборудования. Это позволяет применять инновационные технологии производства.

Также следуем принципу объединения инноваций с традициями — рецептуры многих продуктов разработаны моим отцом. Кроме того, ассортимент постоянно расширяется, благодаря работе команды профессиональных технологов. Все рецептуры проверены врачебной практикой и уникальны.

Большое значение для нас имеет ценовая доступность продуктов — здоровье должно быть доступно всем заинтересованным в нем людям. Поэтому мы предлагаем наивысшее качество по демократичной цене.

— Как дела сейчас? Планируете ли выпуск интересных новинок?

— Этот год был непростым, но очень плодотворным в плане выпуска новинок. Среди них — серия грибных экстрактов в капсулах и капсульная форма «Иммунного» фитосбора. Эти продукты сейчас очень актуальны, потому что без укрепления иммунитета сегодня никак нельзя.

Компания «Алфит Плюс». Предоставлено altapress.ru.

Получила признание наша новая серия детских сиропов и бальзамов «Цветы жизни». Большой популярностью пользуются безалкогольные бальзамы на меду с Иван-чаем и многое другое.

Мы всегда находимся в процессе разработки нового. Всех секретов не могу раскрыть, но в ближайшее время выпустим много новых полезных и вкусных новинок.

— 2020 год стал сложным периодом для многих компаний Алтайского края. Изменилась ли ваша деятельность?

— Безусловно, этот год стал серьезным испытанием не только для бизнеса, но и для каждого из нас. Столкнулись со сложностями в закупке сырья — целые компании уходили на карантин. Однако трудности открывают и новые возможности: важно уметь быстро перестроиться и адаптироваться к новым условиям.

Мы модернизировали свое производство и выпустили новинку — антисептический гель для рук. Следом вышел фитосбор в капсулах «Иммунный». Эти продукты сегодня как никогда актуальны.

Стараемся быть социально ориентированными, поэтому в это непростое время оказываем помощь тем, кто находится в «красной зоне». Продукцию направили докторам ковидного госпиталя в Барнауле и студентам медицинского университета, находящимся на самоизоляции.

Компания «Алфит Плюс». Предоставлено altapress.ru.

— Какие цели у вашей компании на ближайшие годы?

— Мы активно расширяем присутствие нашей продукции в регионах, а также планируем выход на новые зарубежные рынки. В этом нам помогают Российский экспортный центр и Управление по пищевой перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края.

Принимаем активное участие в бизнес-миссиях и отраслевых выставках, в том числе международных. Эффективность этих мероприятий сложно переоценить — они предоставляют нам существенную поддержку в вопросах развития и расширения рынков.

— Что вы пожелаете всем , не только покупателям вашей продукции?

— Главное — крепкое здоровье! Важно заботиться о нем и постоянно укреплять. Уделяйте внимание и заботу своим близким, никогда не унывайте и живите в гармонии с природой. А мы просто рады делиться с вами силой Алтая.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».