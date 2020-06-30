«Мы сами делаем свою конституцию». Чемпион мира по дзюдо Иван Нифонтов о голосовании по Конституции.

Барнаульский спортсмен считает, что каждый гражданин должен отправиться на голосование. «Россиянам нужно проголосовать, чтобы власть могла увидеть максимально полное мнение народа о поправках — иначе это было бы нечестное решение», — говорит он.

Иван Нифонтов особенно отметил такие поправки, как защита территориальной целостности, запрет второго гражданства и счетов в иностранных банках для чиновников. «Это сигнал нашей элите, что пора бы быть уже патриотично настроенными к своей стране.»

Также дзюдоист доволен передачей полномочий от президента к Государственной Думе и Совету Федерации. По его мнению, это уравновешивает баланс сил в стране.

«Мы сами свою Конституцию делаем», — говорит Иван Нифонтов. — «После развала Советского союза страна, конечно, консультировалась при подписании новой Конституции. А сейчас мы наконец-то сами занимаемся главным законом».

«Голосовать безопасно», — «оценил готовность избирательных участков спортсмен, — на участке раздается индивидуальный набор с масками, ручками, салфетками, перчатками чтобы все было гигиенично. Меры предосторожности соответствуют эпидемиологической обстановке».

Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Также можно прийти на придомовой «мобильный» пункт голосования. Или вызвать избирательную комиссию к себе на дом, если вы соблюдаете самоизоляцию. Сделать это можно, позвонив на свой избирательный участок. При других голосованиях домой приходили только к тем гражданам, кто не мог самостоятельно добраться до своего участка.

Также по всем вопросам можно обращаться по «горячей линии» голосования 8−800−200−00−20. Там могут проконсультировать не только по вопросам расположения вашего избирательного участка, но и по содержанию поправок.

Напомним, что главный день голосования по поправкам в Конституцию назначен на 1 июля. Он объявлен выходным.

«Подготовлено по заказу управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края в рамках содействия Избирательной комиссии Алтайского края в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования»