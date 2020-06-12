«Мы справимся, желаю вам счастья»: Томенко поздравил жителей Алтая с Днем России

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в своем Instagram видео с поздравлением жителей региона с Днем России.

В пятницу, 12 июня, россияне отмечают главный государственный праздник страны — День России.

«В современной жизни этот праздник символизирует согласие и единство народов, проживающих в нашей стране. В этот день мы отдаем дань нашему великому прошлому и говорим о наших планах и устремлениях в будущее», — начал свое поздравление Томенко.

Губернатор отметил, что во все времена твердость духа и мужество — особая черта многонационального народа России.

«Как бы не менялся мир, какие бы вызовы не вставали перед нами — мы справимся с любыми трудностями <…> Желаю вам счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях», — обратился Томенко к народу.

День России в Барнауле. Речной вокзал , 12 июня 2017 года. Ирина Пергаева

На официальном сайте региона также появилось совместное поздравление от Томенко и председателя АКЗС Александра Романенко.

В обращении они напомнили жителям края о своем долге — беречь наследие ради процветания:

«Уважаемые жители Алтайского края! От всей души поздравляем вас с Днем России! Этот государственный праздник стал символом нового этапа в политической и экономической жизни страны. А ее главным достоянием всегда были и остаются люди, те, кто делает сегодняшний день России, кто, помня о ее великом прошлом, создает основу для дальнейшего развития и движения вперед.

Мы, россияне, гордимся своей историей, культурой, традициями и достижениями в самых разных сферах и отраслях. Наши предки защищали свободу и независимость страны, приумножали ее производственный, научный, творческий и духовный потенциал. Наш долг — беречь это бесценное наследие, делать все возможное для развития и процветания Родины и Алтайского края.

Сегодня, когда наша страна и весь мир переживают непростой период, очень важно осознавать ответственность за будущее страны, безопасность наших родных и близких.

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, отличного настроения! С праздником!»