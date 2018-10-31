«Мы в блокаде». Жители Новоалтайска митинговали из-за проблем с газом, светом, водой и дорогами

Жители района Бажово в Новоалтайске 14 лет не могут дождаться газификации, которой им постоянно обещают. Чтобы заявить об этом, 28 октября они провели митинг. Бажовцы объединились и требуют от властей заняться и другими проблемами — плохими дорогами, некачественной водой и остальным, что делает жизнь в районе как минимум некомфортной.

Как в Бажово ждут газ и почему его нет

Бажово — район с сотнями частных домов рядом с центром Новоалтайска. Его начали газифицировать в начале «нулевых». К части домов трубы подвели, но около 280 домов остались без газа и ждут его до сих пор.

Ольга Казанцева,

житель района Бажово:

С 2004 года нам говорят: то есть деньги, но нет проектной документации, то наоборот. Наш район постоянно в программах по газификации края и города, на это закладываются деньги, но с места ничего не двигается.

Ольга показывает вырезки из газеты администрации города и ответы чиновников жителям и депутатам. Из них следует, что проект окончательной газификации района подготовили в 2009 году, а построить оставшиеся разводящие газопроводы обещали с 2011 года.

В конце 2017 года новый мэр Новоалтайска Сергей Еремеев сообщил, что проектно-сметная документация требует изменений. Выяснилось, что жители одной из улиц за это время провели трубу за свой счет. Из-за этого надо пересчитывать параметры остальных объектов.

Жители Бажово негодуют: частный газопровод построили в начале «десятых» годов. «Почему проект не скорректировали раньше и при этом постоянно обещали газопровод?», — возмущается Ольга Казанцева.

Что говорят власти

В минстройтрансе Алтайского края сообщили, что газопровод в Бажово включили в программу газификации Алтайского края. На 2018 год на него заложено 5 млн рублей, на 2019 — 27 млн, на 2020 — еще 7 млн. В ведомстве рассказали, что в апреле пытались найти подрядчика, чтобы обновить проект, но никто не заявился на конкурс.

В октябре объявили новый тендер, а начальную цену подняли с 1,1 млн до 5,4 млн рублей. Сразу нашлось 6 претендентов. Победитель станет известен в ноябре. В минстройтрансе заверили, что монтаж газопроводов начнется после того, как госэкспертиза утвердит правки в проект (ответ есть в распоряжении редакции).

Ольга Казанцева выступает на встрече жителей Бажово с руководством администрации Новоалтайска. скриншот видео.

25 сентября жители Бажово встречались с представителями администрации Новоалтайска. Чиновники сказали, что газификация во всех районах идет постепенно, и есть такие части города, где процент газификации еще ниже. Этот аргумент жителей не устроил — еще 14 лет ждать они не намерены, прозвучало на собрании. Тем более, что большинство оставшихся без газа — пенсионеры, а также есть ветеран ВОВ, шесть семей с детьми войны, инвалиды, многодетные семьи и другие льготники.

Еремеев заверил, что проблема находится под его личным контролем. Но конкретную дату запуска газа в дома представители администрации не назвали, чем разочаровали бажовцев, говорит Ольга.

Что еще возмущает жителей Бажово?

Социальная инфраструктура. Казанцева подчеркивает: без газа остается единственный соцобъект в Бажово — детско-юношеский центр (ДЮЦ). При этом в программе газификации она его не нашла. Собеседница altapress.ru опасается, что это может говорить о том, что ДЮЦ планируют закрыть. Она перечисляет, чего уже лишились местные за последние пару десятков лет: школы, детсада, аптеки, поликлиники, а 1 июля 2018 года закрылось даже почтовое отделение.

Водоснабжение. Вода непригодна для питья, имеет специфический запах, вкус и цвет. В этом лично убедился корреспондент altapress.ru. Ольга Казанцева говорит, фильтры не помогают очистить воду, поэтому она платит за бутилированную воду. Также поступает ее соседка Евгения. Женщина даже намерена подать в суд на местный водоканал. Она считает, что воду следует признать технической и на этом основании сократить тариф для жителей их района.

Ольга Казанцева,

житель района Бажово:

Есть проблема и с напором. Мы не можем полноценно полить огороды, постирать, наконец, помыться вечером после трудового дня. А недавно на соседней улице был пожар, люди сбежались с ведрами, но они не смогли набрать воды в соседних домах, потому что она текла тоненькой струйкой. И вынуждены были брать воду из луж.

Дороги. Летом их не ремонтируют, а зимой не чистят. Из-за этого в район отказываются ездить таксисты, доставщики питьевой воды. В том числе по этой причине летом 2018 года перевозчик отказался обслуживать единственный в Бажово автобусный маршрут.

Освещение. Оно есть только на центральной улице и почти никогда не работает. При том, что на улицах нет тротуаров, но много луж и колдобин, ходить по району в темное время суток затруднительно.

Ливневка. Она забита, и поэтому вода периодически топит погреба и гаражи.

Ольга Казанцева,

житель района Бажово:

Мы, жители Бажово, находимся в социальной блокаде. Не думала, что этот термин буду использовать в мирное время, но приходится.

Что делают местные жители , чтобы решить проблемы

Летом Ольга и несколько других активных жителей Бажово объединились, чтобы заставить чиновников обратить внимание на их проблемы. Она стала записывать и распространять в соцсетях видео, добилась встречи для населения района с руководством города, организовала митинг.

Первые успехи уже есть: в Бажово вернули автобус и пообещали до конца октября подлатать дорогу. Правда, ремонта жители пока так и не увидели.

В день митинга бажовские активисты собрали около 230 подписей под резолюцией. В ней они требуют от властей разобраться в проблемах района и помочь их решить. Документ адресован губернатору региона Виктору Томенко, главе минстройтранса Ивану Гилеву, мэру Новоалтайска Сергею Еремееву, председателю АКЗС Александру Романенко и главе местного собрания депутатов Вере Егоровой.