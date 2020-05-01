Мы вместе: как в самом «коронавирусном» районе Алтайского края борются с инфекцией

Змеиногорский район Алтайского края в данный момент лидирует по количеству инфицированных коронавирусом нового типа. В то же время ситуация здесь находится под контролем.

По состоянию на 30 апреля, всего в Алтайском крае выявлено 382 человека, инфицированных COVID-19. На Змеиногорский район приходится 149 заболевших, на Змеиногорск — 10.

Напомним, что распространение инфекции в Змеиногорском районе связано со вспышкой заболевания на Корбалихинском руднике, где 17 апреля был выявлен первый случай заражения коронавирусом у работника, прибывшего из Башкирии и жившего в общежитии.

После распространения инфекции и на самом предприятии, и на территории муниципального образования были предприняты шаги для минимизации последствий распространения заболевания.

На Корбалихинским руднике. sib-pm.ru

Так, работники Корбалихинского рудника АО «Сибирь — Полиметаллы», госпитализированные с подозрением на COVID-19, с 19 апреля находятся в медицинских учреждениях Алтайского края — в больницах Барнаула, Рубцовска и Змеиногорска.

С каждым из госпитализированных сотрудников предприятие поддерживает связь, ежедневно узнает о состоянии их здоровья и помогает больницам в организации питания и оказании медицинских услуг.

В Змеиногорской районной больнице с подозрением на COVID-19 сейчас находится около 80 работников рудника. Все они пребывают в удовлетворительном состоянии и переносят болезнь бессимптомно.

Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

Если состояние их ухудшится, то пациентов переведут в Рубцовскую горбольницу № 3, на базе которой развернут инфекционный госпиталь.

Говоря о том, как проходит лечение этих пациентов, главврач Змеиногорской ЦРБ Елена Долженко отмечает: «Лечение производится в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи и последними методическими рекомендациями министерства здравоохранения РФ».

На территории Змеиногорского района сейчас установлен строгий запрет на въезд и на выезд. Режим карантина введен и на Корбалихинском руднике. При этом на предприятии приостановлено выполнение только шахтно-строительных работ, а вот добыча руды продолжается штатно.

Корбалихинский рудник. sib-pm.ru

Руководство компании для повышения мотивации увеличило зарплату сотрудников, исполняющих свои трудовые обязанности, в два раза. Зарплата увеличена «на весь период карантинных мероприятий».

Работа Корбалихинского рудника организована в режиме жизнеобеспечения — предприятие функционирует автономно, меры безопасности усилены.

В самом же Змеиногорске также проводятся противоинфекционные мероприятия. Здесь уже осуществили масштабную санитарную обработку улиц, остановок и тротуаров.

Санитарная обработка Змеиногорска. ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сегодня в крае имеется более 11 тысяч защитных комплектов для медицинских работников. Но необходимо понимать, что поступление средств индивидуальной защиты в лечебные учреждения происходит ежедневно. И здесь власть задействует все источники: пошив на предприятиях края, приобретение за счет федеральных и краевых средств, передача от коммерческих организаций.

Таким образом, в данный момент ежесуточно поступает не менее 2000 комплектов. Этого вполне достаточно, чтобы перекрывать суточные потребности медицинских организаций Змеиногорского района.

Например, с начала работы Змеиногорского госпиталя медикам было передано 700 комплектов. Поставка защитных комплектов такими темпами позволит перейти к созданию двухнедельного запаса.

Санитарная обработка Змеиногорска. ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Также в Змеиногорский район поступила гуманитарную помощь. Для пожилых людей (65+), многодетных и малообеспеченных семей из Барнаула отправлено пять тонн продуктов.

Списки нуждающихся были сформированы органами социальной защиты населения. Пожилым людям передадут 350 продуктовых наборов. Для семей с детьми направлено 175 килограммов сырной продукции, 500 килограммов крупы, 500 литров питьевой воды и 150 литров напитка «АйЧай» от Барнаульского пивоваренного завода. ⠀

Гуманитарный груз прибыл на контрольно-пропускной пункт в селе Саввушка, где машина из Барнаула была разгружена.

Змеиногорский район получил гуманитарную помощь. altairegion22.ru.

Кроме того, в ближайшие дни жители района первыми в регионе получат продуктовые наборы в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Затем такая помощь поступит и в другие муниципалитеты.

Ситуация в муниципальном образовании продолжает находиться на контроле властей.