«Мы живем как в королевстве кривых зеркал». Александр Терентьев пообщался с жителями Камня-на-Оби

Депутат Госдумы Александр Терентьев в рамках региональной недели побывал в Камне-на-Оби. На встречу с народным избранником пришло более 60 горожан и жителей близлежащих сел. Говорили о многом — о необходимости жесткой реформы в системе образования, недостаточном финансировании здравоохранения, неподъёмных кредитах, реальной и официальной инфляции, коррупции и бездействии чиновников… «Мы здесь теряем, и я не вижу, где мы находим», — отметил политик.

Александр Терентьев убежден, что все события, которые сегодня происходят в стране, приведут к кардинальным переменам. «Таким, как раньше мир не будет», — отметил Александр Терентьев, рассказывая, что уже в ближайшее время серьезных перемен стоит ждать в системе образования. По словам политика, эту реформу нужно было производить уже давно, причем, как школьной программы, так и профессионально-технического и высшего образования. Это касается и учебников с их сомнительной редактурой, и коммерческой составляющей. По мнению Александра Терентьева, сегодня «образование должно быть бесплатным и его должны получить все наши дети. Мы, итак, много потеряли из-за отсутствия достойных зарплат у родителей. Система образования — это фундамент, на котором держится абсолютно все — и производство, и экономика, и здравоохранение. Мы уже допустили достаточно много пробелов, и когда уйдут на пенсию учителя, врачи старшего поколения, мы ощутим это во всей красе». Политик уверен, что реформа системы образования должна быть жесткой и выверенной.

Встреча Александра Терентьева с жителями Камня-на-Оби. Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ»

Что касается здравоохранения — вопросов тоже, к сожалению, гораздо больше, чем ответов. И всему виной хроническое недофинансирование отрасли, считает Александр Терентьев. И это в корне неверно. Люди — это главная ценность любого государства. Экономить на здоровье граждан — это непростительная ошибка, которая обязательно аукнется власти.

Депутат отметил, что партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ всегда задавала чиновникам в лоб самые острые вопросы.

— Правительство для того и поставлено, оно не должно ссылаться на нехватку средств, а должно зарабатывать, чтобы наши люди жили достойно и не ждали когда на горе рак свистнет, — отметил Александр Терентьев. Сегодня же мы из года в год слышим от министра финансов страны, которая производит нефть, газ, металл, у которой мощнейшее сельской хозяйство — «этот год был тяжелый и следующий тоже будет тяжелый».

По мнению лидера алтайских справедливороссов, эта позиция еще раз доказывает неумение финансового блока работать. Депутат привел в пример предложение партии о справедливом базовом доходе — ежемесячной, а не разовой, финансовой поддержке семей с детьми. Александр Терентьев уверен, что этой достойной и справедливой меры фракция добьется. Когда государство вкладывает в людей — оно вкладывает в собственное развитие. Политик подчеркнул, что самое главное — необходимо остановить выход средств из страны, который, несмотря на сегодняшние события, остается рекордным в стране.

Остановился Александр Терентьев и на проблемах, с которыми к нему ежедневно обращаются жители Алтайского края.

— Проблемы системные — низкий уровень доходов, вода лучше не становится, коммуникации догнивают, люди погрязли в кредитах и потеряли надежду на перемены, — отмечает депутат. — Прокуратура стала более жестко реагировать на все сигналы. Прокурор выставляет протесты, а власть все равно скользит. А все потому что нет ответственности у чиновников. В итоге страдают простые люди.

Каменцы спросили у Александра Терентьева, до каких пор будут делить пенсионеров на работающих и неработающих. Почему одним пенсия индексируется, а другим нет. Справедливоросс отметил, что так же, как и присутствующие, считает это абсурдной и стыдной ошибкой действующей власти. «Нет такого разделения, и не может быть, — отметил политик. — Наша партия настаивала и продолжит добиваться справедливой индексации всех пенсий независимо от того, трудится человек или нет».

Встреча Александра Терентьева с жителями Камня-на-Оби. Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ»

Посетовали каменцы и на высокую закредитованность пенсионеров, которым уже невмоготу обслуживать эти финансовые обязательства. По мнению Александра Терентьева, эта боль сегодня касается всех без исключения граждан.

— Все эти игры с процентными ставками нужно заканчивать, и приводить их в соответствие с нашей жизнью. Я бы ограничил ростом инфляции, — отмечает депутат. — Мы сегодня живем как в королевстве кривых зеркал — в реале одно; по статистике — другое. Если добьемся, чтобы проценты по кредитам были не выше уровня инфляции, тогда это будет справедливо.

Жители Камня благодарили Александра Терентьева за помощь, которую он оказывает жителям. А также рассказали о своих проблемах во время личного приема. Ряд обращений взяты депутатом в работу — ему предстоит закончить длительную неразбериху с жильем многодетной семьи, вернуть паспорт гражданину РФ, разобраться с грязной водой в с. Рыбном и другие.