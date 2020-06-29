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Жизнь
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Мы живем в очень важное время: алтайские депутаты голосуют за поправки к Конституции

В минувшие выходные члены Президиума Регионального политсовета «Единой России», депутаты АКЗС посетили участки для голосования

Заместитель секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель Председателя АКЗС Сергей Серов принял участие в общероссийском голосовании на избирательном участке № 78. Он отметил, что общероссийское голосование по внесению изменений в основной закон страны является важным для России, края и самих людей.

— Считаю, что мы живем в очень важное время, когда каждый гражданин может высказаться о дальнейшем пути развития нашего общества, — подчеркнул депутат.- Безусловно, данной возможностью необходимо воспользоваться каждому!

Его коллега по Президиуму, председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко голосовала в Бийске. Она отметила, что в поправках расширены и зафиксированы социальные обязательства государства перед жителями.

— Поправки в Конституцию носят социальный характер. Они гарантируют, что минимальный размер оплаты труда должен быть «не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ», закрепляют обязанность государства индексировать пенсии и другие социальные пособия и выплаты. Если говорить в целом, то и социальные гарантии, и забота о детях, старшем поколении и инвалидах, а также доступность медицины теперь становятся неотъемлемой частью государственной политики нашей страны, — отметила Татьяна Ильюченко. — Немаловажно и то, что новая редакция Конституции укрепляет суверенитет нашего государства.

По мнению члена Президиума, представителя региона в Генеральном совете партии «Единая Россия», депутата АКЗС Алексея Кривенко, поправки закрепляют финансовое обеспечение полномочий муниципалитетов, а, следовательно, способствуют укреплению органов местного самоуправления.

Он отметил, что важным моментом, отраженным в поправках, является закрепление в Конституции финансового обеспечения полномочий муниципалитетов. Эта мера гарантирует муниципалам компенсацию расходов, в том числе необходимых для социальной поддержки населения.

По мнению Председателя комитета АКЗС по правовой политике, члена Президиума Андрея Осипова, общероссийское голосование — обязательный этап для вступления поправок в силу.

Андрей Осипов отметил, что общероссийское голосование — последний, обязательный этап для вступления изменений в силу. «Мы не принимаем новую Конституцию, а только поправку. Поэтому особый статус придается именно всероссийскому голосованию, и у каждого избирателя есть право принимать в нем участие на принципах добровольности, так же как и при других видах голосования», — пояснил депутат.

Источник: altai-ter.er.ru

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