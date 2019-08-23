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23 августа
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Жизнь

МИД опубликовал видео, как Захарова танцует лезгинку

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме «Машук-2019», сообщает РИА «Новости». Видео танца опубликовали на странице ведомства в Twitter.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
mid.ru

Мария Захарова провела на форуме брифинг и пообщалась с молодежью, а после этого посетила секцию обучения кавказским танцам и под аплодисменты вышла в центр круга танцевать в паре с профессиональным танцором.

Позже Мария Захарова рассказала журналистам, что танцевать лезгинку нигде не училась. «А как раз меня учили на форуме „Машук“. У них одна из секций — обучение кавказским танцам», — заявила дипломат.

Как уточняет РИА «Новости», это уже второй «танцевальный экспромт» Захаровой. Три года назад на приеме в рамках саммита Россия — АСЕАН представитель МИД станцевала «Калинку».

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