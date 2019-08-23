МИД опубликовал видео, как Захарова танцует лезгинку

Мария Захарова провела на форуме брифинг и пообщалась с молодежью, а после этого посетила секцию обучения кавказским танцам и под аплодисменты вышла в центр круга танцевать в паре с профессиональным танцором.

???????? М.Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам. pic.twitter.com/iqviQZwq74 — МИД России ???????? (@MID_RF) 22 августа 2019 г.

Позже Мария Захарова рассказала журналистам, что танцевать лезгинку нигде не училась. «А как раз меня учили на форуме „Машук“. У них одна из секций — обучение кавказским танцам», — заявила дипломат.

Как уточняет РИА «Новости», это уже второй «танцевальный экспромт» Захаровой. Три года назад на приеме в рамках саммита Россия — АСЕАН представитель МИД станцевала «Калинку».