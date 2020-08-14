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Жизнь

МИД предложил «в кредит» возвращать на родину россиян, застрявших где-то по воле случая

МИД России предложил пересмотреть закон, который гарантирует гражданам безвозмездное возвращение из-за границы в случае опасности, сообщает РИА «Новости».

Самолет АН-28.
Самолет АН-28.
ССО.

Соответствующий документ российские дипломаты опубликовали на портале правовых актов.

Сейчас бесплатное возвращение предусмотрено в исключительных случаях — когда есть угроза жизни граждан.

Однако в МИД отметили, что зачастую весьма трудно определить «исключительность» случая, что приводит к отказам в предоставлении помощи.

Турист. Отпуск.
Турист. Отпуск.
unsplash.com

В ведомстве предложили возвращать россиян на родину при одном условии — возмещение расходов в бюджет в течение трех месяцев. Также придется почтой отправить в МИД подтверждающий оплату документ.

«Помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», — отмечают авторы инициативы в пояснительной записке.

В итоге гражданин России сам, исходя из трудности своего положения, оценит целесообразность возвращения на родину при помощи посольства.

Напомним, с проблемой бесплатного возвращения граждан власти России столкнулись в период пандемии коронавируса.

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