Во время пограничного контроля грузового поезда, который следовал из Республики Казахстан в Российскую Федерацию, пограничники обнаружили неизвестного человека в полувагоне с углем. Он прятался в угольной насыпи.
Задержанным оказался мужчина 1989 года рождения, уроженец одной из стран Центральной Азии.
Выяснилось, что ему запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 322 УК РФ (Незаконное пресечение Государственной границы Российской Федерации).
Ранее сообщалось, что более 60 мигрантов выдворили из Алтайского края.
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