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Жизнь

Михаил Ефремов добился более комфортных условий содержания в СИЗО

Осужденный к 7,5 годам заключения за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в столичном СИЗО «Водник», — сообщает Lenta.ru.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

Благодаря своему решению отбывать срок в хозотряде столичного СИЗО осужденный добился более комфортных условий содержания. Известно, что после перевода Ефремов будет жить в комнате большего размера, чем сейчас, с 10−12 одноярусными кроватями и без решеток на окнах.

В хозяйственном отряде есть комната отдыха с телевизором, в которой можно пить чай и пользоваться стиральной машинкой. Каждый заключенный также имеет право звонить домой по общему телефону при покупке специальной карточки.

Также разрешено два раза в месяц видеться с родственниками. Практически все заключенные освобождаются условно-досрочно, если соблюдают все правила пребывания. Будучи сотрудником хозотряда, Ефремов сможет перемещаться без сопровождения по всей территории СИЗО, а также посещать в свободное время спортивную площадку и церковь.

Напомним, смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой скончался. Актера приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

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