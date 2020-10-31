Михаил Ефремов добился более комфортных условий содержания в СИЗО

Благодаря своему решению отбывать срок в хозотряде столичного СИЗО осужденный добился более комфортных условий содержания. Известно, что после перевода Ефремов будет жить в комнате большего размера, чем сейчас, с 10−12 одноярусными кроватями и без решеток на окнах.
В хозяйственном отряде есть комната отдыха с телевизором, в которой можно пить чай и пользоваться стиральной машинкой. Каждый заключенный также имеет право звонить домой по общему телефону при покупке специальной карточки.
Также разрешено два раза в месяц видеться с родственниками. Практически все заключенные освобождаются условно-досрочно, если соблюдают все правила пребывания. Будучи сотрудником хозотряда, Ефремов сможет перемещаться без сопровождения по всей территории СИЗО, а также посещать в свободное время спортивную площадку и церковь.
Напомним, смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой скончался. Актера приговорили к 7,5 годам лишения свободы.