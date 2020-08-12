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Жизнь

Михаил Ефремов экстренно госпитализирован из зала суда

Михаила Ефремова прямо из зала суда отправили в больницу. Актеру стало плохо перед заседанием в Пресненском суде, сообщает Комсомольская Правда.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

11 августа должно было состояться очередное слушание по делу актера Михаила Ефремова, но его самочувствие внезапно ухудшилось. Врачи приняли решение о срочной госпитализации.

Актера к скорой помощи из зала суда вынесли на носилках, он находился без сознания.

Сообщается, что заседание по делу Ефремова отложили на 12 августа.

Напомним, 8 июня в Москве произошло трагическое ДТП с участием артиста. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Машина Ефремова вылетела на встречную полосу и столкнулась с курьерским фургоном, водитель которого скончался.

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