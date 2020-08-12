Михаил Ефремов экстренно госпитализирован из зала суда

11 августа должно было состояться очередное слушание по делу актера Михаила Ефремова, но его самочувствие внезапно ухудшилось. Врачи приняли решение о срочной госпитализации.
Актера к скорой помощи из зала суда вынесли на носилках, он находился без сознания.
Сообщается, что заседание по делу Ефремова отложили на 12 августа.
Напомним, 8 июня в Москве произошло трагическое ДТП с участием артиста. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Машина Ефремова вылетела на встречную полосу и столкнулась с курьерским фургоном, водитель которого скончался.