Михаил Ефремов обратился к главе МВД после ареста актера за образ «пьяного гаишника»

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Поводом стал арест актера московского театра «Современник» Дмитрия Смолева, который снялся в пародийном видеоклипе в образе пьяного сотрудника ГИБДД.

«Мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, дискредитировал своим поведением органы внутренних дел Российской Федерации», отмечается в сообщении МВД. Суд возбудил в отношении Смолева дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.12 КоАП РФ («незаконное ношение форменной одежды») и 20.1 («мелкое хулиганство»).

Артиста задержали перед спектаклем «Дюма», в котором он играет. Ефремову пришлось заменить актера и сообщить зрителям, что Смолева «загребли», а в полиции не обладают чувством юмора.

Смолев на допросе сказал, что это были съемки для видеоклипа, однако не смог вспомнить название группы, а снимал якобы ее продюсер. В ГИБДД вначале поверили в реальность пьяного сотрудника, его искала служба собственной безопасности.

Стихотворение, с которым режиссер обратился к Колокольцеву, написал поэт Орлуша, пишет bfm.ru.

Мнения комментаторов разделились: «Не учи правоохранителей делать свою работу! Артисты что-особенные, могут творить чего хотят? Мы все живём в России и обязаны соблюдать законы страны», «Сотрудник сотруднику рознь, знаете ли. Сегодня эти сотрудники сами позорят себя в Москве, хуже некуда», «Умница!».

Смолев работает в театре «Современник» с 2008 года.

В январе этого года за ношение формы сотрудника ДПС наказали блогера из Тюмени. Его вычислили по видеозаписи в интернете, на которой он останавливал водителей. Блогер отделался штрафом в 1,5 тысячи рублей. В мае во Владивостоке были оштрафованы родители школьницы, которая нарядилась в полицейскую форму на последний звонок.