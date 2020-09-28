Михаил Ефремов подал апелляцию, где признал свою вину и снова пожаловался на адвоката

Пресс-секретарь Лела Кокая отмечаетя, что Ефремов признает себя виновным в случившемся и просит смягчить приговор суда. Он настаивает, что его позиция, которую он отстаивал ранее, была обусловлена напором адвоката Пашаева.
Кроме того, информационное агентство сообщает, что со стороны актера апелляции подали Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, а также новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Приговор обжаловала гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.
Как отмечает пресс-секретарь суда. В своей расширенной жалобе Пашаев делает упор на то, что выводы, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Он указывает на недопустимость доказательств и нарушение уголовно-процессуального законодательства.
Защитник настаивает на отмене приговора и возврат дела прокурору для дополнительного расследования.
Шаргородская также просит отменить приговор и смягчить наказание, изменив вид исправительного учреждения на колонию поселения.
А вот адвокат гражданской жены погибшего Ирины Стерховой недоволен отказом признать клиентку потерпевшей. Он просит отменить приговор и пересмотреть дело.
Кокая пояснила, что все жалобы будут рассмотрены в рамках одного процесса.
Справка
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер будучи пьяным, вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.