Михаил Ефремов подал апелляцию, где признал свою вину и снова пожаловался на адвоката

Агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы сообщает , что осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов в жалобе на приговор раскаялся и пожаловался на давление со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Пресс-секретарь Лела Кокая отмечаетя, что Ефремов признает себя виновным в случившемся и просит смягчить приговор суда. Он настаивает, что его позиция, которую он отстаивал ранее, была обусловлена напором адвоката Пашаева.

Кроме того, информационное агентство сообщает, что со стороны актера апелляции подали Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, а также новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Приговор обжаловала гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.

Михаил Ефремов за решеткой. Скриншот видео программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Как отмечает пресс-секретарь суда. В своей расширенной жалобе Пашаев делает упор на то, что выводы, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Он указывает на недопустимость доказательств и нарушение уголовно-процессуального законодательства.

Защитник настаивает на отмене приговора и возврат дела прокурору для дополнительного расследования.

Шаргородская также просит отменить приговор и смягчить наказание, изменив вид исправительного учреждения на колонию поселения.

Ефремов на спектакле в Самаре скрин в Youtube

А вот адвокат гражданской жены погибшего Ирины Стерховой недоволен отказом признать клиентку потерпевшей. Он просит отменить приговор и пересмотреть дело.

Кокая пояснила, что все жалобы будут рассмотрены в рамках одного процесса.