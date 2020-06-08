Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июня 15°C
Жизнь

Михаил Ширвиндт напугал коров на «аморальном Алтае»

Российский телеведущий Михаил Ширвиндт не только рассказал в соцсетях о поездке на Алтай, но и показал на видео места, где он побывал и почудил.

Михаил Ширвиндт побывал на Алтае.
Михаил Ширвиндт побывал на Алтае.
кадр из видео.

В своем Instagram Ширвиндт опубликовал видео с алтайскими коровами, которых напугали при помощи квадрокоптера.

«Пугай. Пугай ее. Вот эту пугай. Испугал. Ой сколько сейчас (мармеладок) польется от зоозащитников, что едут и пугают коров», — комментирует телеведущий облет коровы, которая внимательно следит за «дьявольской машиной».

«Кто уже видел наш последний влог, знаком с этими ну очень опасными животными. А кто не видел… срочно смотреть!» — подписал Ширвинд побег коров с лужайки.

Речь идет о видео на YouTube-канале телеведущего, где накануне появился ролик под названием «Аморальный Алтай».

«На Алтае готовят марала по-алтайски. Как природа отдыхает на детях? Горный Чемал, остров Патмос и Чемальская ГЭС: все закрыто. Какой як водится в алтайских горах? На сладкое — сагудай и горячий салат с папоротником», — рассказали в аннотации.

Ширвинд отметил, что на остров Патмос он не смог попасть — вход закрыли. На подступах он рассказал легенду про сон с двумя парящими храмами со святыми ликами, который стал началом появления храма на реке Катунь.

Также он покатался на квадроцикле возле «горноалтайских горных гор», по дороге наткнувшись на «муляж» яка.

Черная туша стояла у дерева, словно живая и с палкой во рту. Чем ближе автор видео, осторожничая, подходил к яку, тем больше было мух. Посмотрел и поехал дальше.

Во время легкого перекуса Ширвинд похвалил природу Алтая: «Сегодня я отдыхаяю на природе, а не она на мне <…> теперь мы с природой квиты».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость