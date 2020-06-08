Михаил Ширвиндт напугал коров на «аморальном Алтае»

Российский телеведущий Михаил Ширвиндт не только рассказал в соцсетях о поездке на Алтай, но и показал на видео места, где он побывал и почудил.

В своем Instagram Ширвиндт опубликовал видео с алтайскими коровами, которых напугали при помощи квадрокоптера.

«Пугай. Пугай ее. Вот эту пугай. Испугал. Ой сколько сейчас (мармеладок) польется от зоозащитников, что едут и пугают коров», — комментирует телеведущий облет коровы, которая внимательно следит за «дьявольской машиной».

«Кто уже видел наш последний влог, знаком с этими ну очень опасными животными. А кто не видел… срочно смотреть!» — подписал Ширвинд побег коров с лужайки.

Речь идет о видео на YouTube-канале телеведущего, где накануне появился ролик под названием «Аморальный Алтай».

«На Алтае готовят марала по-алтайски. Как природа отдыхает на детях? Горный Чемал, остров Патмос и Чемальская ГЭС: все закрыто. Какой як водится в алтайских горах? На сладкое — сагудай и горячий салат с папоротником», — рассказали в аннотации.

Ширвинд отметил, что на остров Патмос он не смог попасть — вход закрыли. На подступах он рассказал легенду про сон с двумя парящими храмами со святыми ликами, который стал началом появления храма на реке Катунь.

Также он покатался на квадроцикле возле «горноалтайских горных гор», по дороге наткнувшись на «муляж» яка.

Черная туша стояла у дерева, словно живая и с палкой во рту. Чем ближе автор видео, осторожничая, подходил к яку, тем больше было мух. Посмотрел и поехал дальше.

Во время легкого перекуса Ширвинд похвалил природу Алтая: «Сегодня я отдыхаяю на природе, а не она на мне <…> теперь мы с природой квиты».